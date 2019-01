Xiaomi Redmi 7 | lo smartphone cinese con fotocamera da record

Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un insolito porting : ecco Samsung Experience 9.5 : Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un insolito porting, che permette agli utenti di installare Samsung Experience 9.5, direttamente da Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un insolito porting: ecco Samsung Experience 9.5 proviene da TuttoAndroid.

Redmi 7 : debutto ufficiale il 10 gennaio/ Sensore fotografico da 48 megapixel e smarcamento da Xiaomi : Redmi 7: debutto ufficiale il 10 gennaio. Sensore fotografico da 48 megapixel e smarcamento da Xiaomi: diventa indipendente

Redmi di Xiaomi camminerà con le proprie gambe dal 10 gennaio : l’annuncio con uno smartphone da 48 MP : Xiaomi svolterà presto in un modo che per certi versi sarà epocale: quella che finora era stata una serie di telefoni dal prezzo […] L'articolo Redmi di Xiaomi camminerà con le proprie gambe dal 10 gennaio: l’annuncio con uno smartphone da 48 MP proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 4 : arriva Android 9.0 Pie grazie alla ROM crDroid : Xiaomi Redmi Note 4 riceve Android 9.0 Pie grazie alla ROM crDroid versione 5: ottima autonomia e molte personalizzazioni; la fotocamera potrebbe essere migliore. L'articolo Xiaomi Redmi Note 4: arriva Android 9.0 Pie grazie alla ROM crDroid proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 e Redmi 5 si aggiornano con miglioramenti generali : Xiaomi continua a rilasciare aggiornamenti alla MIUI 10 Global per i suoi vari smartphone e gli ultimi due modelli della serie a ricevere update sono stati gli Xiaomi Mi 8 e Redmi 5 L'articolo Xiaomi Mi 8 e Redmi 5 si aggiornano con miglioramenti generali proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi aggiorna la MIUI per gli Xiaomi Redmi 5 e Mi 6 : Il team di Xiaomi ha dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti per gli Xiaomi Redmi 5 e Mi 6. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Xiaomi aggiorna la MIUI per gli Xiaomi Redmi 5 e Mi 6 proviene da TuttoAndroid.

Asus Zenfone 4 - Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro avvistati su Geekbench con Android 9 Pie : Dal database di Geekbench arriva la conferma sono in preparazione gli aggiornamenti ad Android 9 Pie per Asus Zenfone 4, Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro L'articolo Asus Zenfone 4, Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro avvistati su Geekbench con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

TWRP disponibile per OnePlus 6T - Motorola Moto Z3 - Xiaomi Redmi 6 e altri device : Negli ultimi giorni il team di TWRP ha aggiunto il supporto a nove nuovi dispositivi, tra cui figurano anche OnePlus 6T e Motorola Moto Z3 L'articolo TWRP disponibile per OnePlus 6T, Motorola Moto Z3, Xiaomi Redmi 6 e altri device proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 3 riceve la MIUI 10 stabile : Xiaomi Redmi Note 3 riceve la MIUI 10 stabile, basata su Android 6.0 Marshmallow: aggiunte anche funzioni di schermo condiviso e switch rapido fra applicazioni. Sarà l'ultimo aggiornamento per questo dispositivo. L'articolo Xiaomi Redmi Note 3 riceve la MIUI 10 stabile proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi ha deciso di abbandonare il supporto software per Mi 5 e Redmi Note 3 - apprezzati dispositivi del 2016 : Non molto positiva per gli utenti che hanno deciso di acquistare due prodotti firmati Xiaomi è la notizia diffusa nelle scorse ore. Mi […] L'articolo Xiaomi ha deciso di abbandonare il supporto software per Mi 5 e Redmi Note 3, apprezzati dispositivi del 2016 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8 e HONOR Play ricevono Android 9 Pie - Xiaomi Redmi Note 5 patch e bugfix : Importanti aggiornamenti sono in fase di rollout per tre smartphone Android: Nokia 8 e HONOR Play ricevono Android 9 Pie, Xiaomi Redmi Note 5 nuove patch di sicurezza e qualche bugfix. L'articolo Nokia 8 e HONOR Play ricevono Android 9 Pie, Xiaomi Redmi Note 5 patch e bugfix proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero arrivare a breve in fasce diverse : Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero essere svelati nei prossimi mesi: il primo è oggetto di immagini teaser su Weibo, il secondo si lascia intravedere nella certificazione e potrebbe essere il primo Android Go del produttore cinese. L'articolo Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero arrivare a breve in fasce diverse proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 15.1 e TWRP ufficiose disponibili al download per Xiaomi Redmi Note 6 Pro : Xiaomi Redmi Note 6 Pro, come il suo predecessore (gemello) Xiaomi Redmi Note 5, sta avendo un enorme successo in tutto il mondo, […] L'articolo LineageOS 15.1 e TWRP ufficiose disponibili al download per Xiaomi Redmi Note 6 Pro proviene da TuttoAndroid.