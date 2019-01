Usa | la speaker della Camera non esclude l' impeachment di Trump - Il monito al

Usa - la democratica Nancy Pelosi eletta speaker della Camera : La politica californiana ha dichiarato che ci sarà battaglia su molti fronti, da un'inchiesta sulle morti dei bambini migranti al Russiagate. E non esclude l'impeachment: "Non dovremmo evitare l'...

Usa - Nancy Pelosi eletta speaker Camera : 20.15 La democratica Nancy Pelosi è stata eletta speaker della Camera dei Rappresentanti del 116/mo Congresso americano Si tratta della terza carica dello stato. Quella di Pelosi , 78 anni, di origini italiane, è una storica rielezione, visto che ha ricoperto tale ruolo già dal 2007 al 2011. Vestita di fucsia e visibilmente emozionata Pelosi è giunta a Capitolo Hill con i familiari, affiancata in aula dai nipoti.

Usa : Ocasio-Cortez sostiene Pelosi per il ruolo di speaker :