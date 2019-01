Smog | nuova ordinanza di inizio anno | ecco chi può circolare

vicenzatoday

: Smog a livelli record a Nuova Delhi - bnrenergia : Smog a livelli record a Nuova Delhi - rinnovabiliit : #Smog a livelli record a Nuova Delhi - bnrenergia : Smog a livelli record a Nuova Delhi -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Buone notizie per i mezzi d'opera di cantieri edili e stradali, per i mezzi commerciali di carico e scarico merci e per gli ultrasessantacinquenni. Unaintroduce infatti tre nuove ...