L' agricoltura è importante per l' economia elvetica

Dazi - Giansanti (Conf agricoltura ) : “intesa Usa-Cina importante per l’ agricoltura italiana ed europea” : “E’ un accordo di rilievo anche per l’agricoltura italiana ed europea, che hanno bisogno di mercati aperti alla libera ed equa competizione senza Dazi e misure di ritorsione”. Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti , a proposito dell’accordo raggiunto ieri, 1 dicembre, tra i leader di Stati Uniti e Cina ai margini della riunione del G 20 che si è svolta a Buenos Aires, in Argentina. Secondo l’accordo, gli Stati ...

