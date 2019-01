Inter | in estate un grande colpo dal Real Madrid | tra le ipotesi c' è Kroos RUMORS

Calciomercato Inter - Ausilio non chiude a Modric la prossima estate : Calciomercato Inter – “Mai dire mai”. Così ha risposto Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, a Gianluca Di Marzio quando l’esperto di Calciomercato gli ha chiesto se vi ritenesse che vi fossero possibilità di riapertura della trattativa per Luka Modric. Una frase brevissima pronunciata nel corso dell’Intervista che Sky Sport manderà in onda il prossimo 30 […] L'articolo Calciomercato Inter, ...

Mercato NBA – All’Interno della lega pochi dubbi : i Knicks saranno la prima scelta di Kevin Durant in estate : Diversi addetti ai lavori in NBA hanno dato vita ad un vero e proprio sogno di Mercato: Kevin Durant avrebbe messo i Knicks in cima alle proprie preferenze Frank Isola di ‘The Athletic’ ha fatto un graditissimo regalo di Natale a tutti i tifosi dei New York Knicks. Secondo il giornalista, diversi agenti NBA e altri addetti ai lavori non avrebbero dubbi sul fatto che, in caso di addio ai Golden State Warriors in estate, Kevin Durant avrebbe ...

Inter - svelate le cifre della pazza offerta della Juventus per Icardi della scorsa estate! : L’idea di portare Icardi alla Juventus c’era eccome, i bianconeri hanno presentato un’offerta super all’Inter nella scorsa estate Il calciomercato sta per entrare nel vivo, nel frattempo si fa un gran parlare di una trattativa che appartiene al passato, quella che nella scorsa estate avrebbe potuto portare Icardi alla Juventus. La moglie ed agente di Maurito, Wanda Nara, ha raccontato della proposta dei bianconeri ...

Wanda Nara attacca l Inter 'In estate volevano vendere Icardi alla Juve'. Ausilio 'Il cinepanettone non mi Interessa' : A lanciare la bomba non è il classico rumor apparso sui giornali, ma Wanda Nara, moglie e agente del capitano nerazzurro che in un'Intervista a Tiki Taka-Mediaset scuote il mondo Interista. E anche ...

Wanda Nara : 'L'Inter voleva vendere Icardi in estate alla Juve. Rinnovo? Siamo lontanissimi' : La moglie e procuratrice di Mauro Icardi, Wanda Nara , rivela un retroscena dello scorso mercato estivo e fa il punto sulla trattativa del rinnovo contrattuale con la società nerazzurra. Le ...

Calciomercato Inter - Modric svela : 'Via dal Real la scorsa estate? Perez mi diede del pazzo' : E' stato il grande sogno di mercato dell'estate nerazzurra. Una tentazione forte, che alla fine non si è concretizzata con il trasferimento tanto desiderato da tutto l'ambiente Inter. Luka Modric , ...

Calciomercato - la prossima sarà l’estate degli attaccanti : l’Inter trema - il Napoli non sogna più : La prossima estate può portare alla concretizzazione di numerosi grandi colpi di mercato riguardanti alcuni dei più forti attaccanti presenti in Europa. Si creerebbe una sorta di effetto domino con il passaggio di Edinson Cavani dal Psg all’Atletico Madrid, Karim Benzema dal Real al club parigino, Mauro Icardi dall’Inter ai Blancos. In più Morata rischia di lasciare il Chelsea in direzione Barcellona. Sarebbe questo, ...

Vieri a 360° su Juventus - Inter e Milan : “Campionato finito già in estate” : L’ex bomber nerazzurro Christian Vieri è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport facendo un punto sull’attuale campionato: “È finito prima di cominciare. La Juve è troppo più forte delle altre. Ha preso Cancelo, che è il terzino destro più forte d’Europa, e poi ha CR7, che ha segnato 700 gol in carriera. Ha la rosa più forte d’Europa, vince da 7 anni e continuerà ancora. La Champions si vince con i dettagli, la ...

Inter - il Real Madrid insiste : vuole Icardi la prossima estate (RUMORS) : In casa Inter la testa è rivolta al big match di campionato che domani vedrà i nerazzurri impegnati allo stadio Olimpico contro la Roma in una gara decisiva per la lotta Champions, visto che in caso di vittoria i milanesi porterebbero a 12 i punti di vantaggio sui giallorossi. Uno dei giocatori più attesi è sempre il centravanti argentino, Mauro Icardi, che contro il Frosinone ha giocato solo uno spezzone di gara, essendo partito dalla panchina. ...

Calciomercato Inter - Perisic : 'Vicino al Manchester United in estate - ma sono rimasto per Spalletti' : Ivan Perisic avrebbe potuto lasciare i nerazzurri nell'ultima sessione, l'ha svelato lui stesso a Four Four Two , magazine inglese. L'Intervista uscirà nel prossimo numero, ma alcune dichiarazioni del ...

Inter - Marotta penserebbe al grande colpo per l'estate : Milinkovic-Savic (RUMORS) : Ormai l'arrivo di Beppe Marotta in casa Inter è una questione di ore, poi l'ex ad bianconero dovrebbe essere operativo, a stretto contatto con la dirigenza Interista per programmare i prossimi colpi di mercato. Tra i sogni dello stesso ci sarebbe quello di Milinkovic Savic, centrocampista attualmente in forza alla Lazio. Marotta in queste ultime ore è tornato da un viaggio di lavoro a Nanchino, in Cina. A Malpensa, come riporta Fox Sports ...

Inter - Martial è il primo obiettivo di Ausilio per l'estate (RUMORS) : Con la sosta per le Nazionali le varie società possono tirare le somme al termine di questa prima parte della stagione. Un'annata sicuramente positiva fino a questo momento per l'Inter, terza in campionato a venticinque punti e seconda nel girone Champions, ad un punto dalla qualificazione agli ottavi. L'ultima partita, persa malamente contro l'Atalanta, però, ha messo in evidenza ancora qualche carenza all'Interno della rosa a disposizione del ...