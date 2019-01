Atp Brisbane | Chardy è il primo semifinalista

Atp Brisbane - forfait di Rafa Nadal per un problema muscolare alla coscia sinistra : Non sembra essere comiciata nel migliore dei modi la stagione di Rafael Nadal , che si è r itirato dal "Brisbane International" , uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile e ...

Tennis - Atp Brisbane : Nadal si ritira per un'elongazione muscolare alla coscia sinistra : Brisbane, AUSTRALIA, - Rafael Nadal si è ritirato dal 'Brisbane International', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 527.880 dollari in svolgimento sui campi in cemento del Queensland Tennis ...

Atp Brisbane - Nadal si ritira per un'elongazione muscolare alla coscia sinistra : Il nipponico nei quarti di finale troverà dall'altra parte della rete il bulgaro Grigor Dimitrov , numero 19 del mondo e sesto favorito del seeding, a segno qui nel 2017, che ha regolato per 6-3, 6-4 ...

Atp Brisbane – Murray ko agli ottavi di finale : Medvedev lo liquida in due set : Andy Murray eliminato dall’ATP di Brisbane: il tennista scozzese si arrende in due set al giovane russo Daniil Medvedev Primo disco rosso del 2019 per Andy Murray che dopo il successo du Duckworth nell’ATP di Brisbane si arrende al secondo turno, sconfitto da Daniil Medvedev. Il tennista scozzese, scivolato in 240ª posizione dopo gli infortuni patiti fra 2017 e 2018, è stato sconfitto al secondo turno del torneo australiano dal giovane ...

Atp Brisbane – Rafa Nadal dà forfait : problema alla coscia - Australian Open a rischio : Rafa Nadal è stato costretto ad annunciare il forfait per l’ATP di Brisbane: lo spagnolo fermato da un problema alla coscia sinistra, rischia di saltare gli Australian Open Il 2019 di Rafa Nadal inizia nel peggior modo possibile. Il tennista spagnolo ha annunciato il suo forfait per il torneo ATP di Brisbane, causato da un problema alla coscia sinistra. Nadal, che aveva già saltato la ‘finalina’ dell’esibizione di Abu Dhabi, si è ...

Tennis - Atp Brisbane 2019 : Rafael Nadal dà forfait. Problemi alla coscia per il maiorchino : Rafael Nadal non prenderà parte al torneo ATP di Brisbane: il Tennista iberico ha annunciato il suo forfait nel corso di una conferenza stampa nel quale ha affermato di avere ancora Problemi alla coscia sinistra. Al suo posto entrerà nel main draw il nipponico Taro Daniel, che da lucky loser avrà accesso diretto al secondo turno, dove affronterà il transalpino Jo-Wilfried Tsonga. In conferenza stampa il maiorchino ha spiegato i motivi della ...

Atp Brisbane – Tutto facile per Nishikori - il giapponese spazza via Kudla e vola al turno successivo : Dopo un primo set vinto con un pizzico di fatica, il giapponese si sbarazza con facilità del proprio avversario nel secondo decisivo parziale Un primo set complicato, vinto sfruttando buona parte del proprio talento. Nel secondo invece un dominio totale, utile a Nishikori di volare ai quarti di finale del torneo ATP di Brisbane. Il giapponese si impone con il punteggio di 7-5, 6-2 sull’americano Kudla, accedendo così al turno ...

Atp Brisbane – Dimitrov stacca il pass per i quarti - sconfitto in due set l’australiano Millman : Il tennista bulgaro non lascia scampo al proprio avversario, accedendo così al turno successivo del torneo australiano Prosegue senza sosta la marcia di Dimitrov nel torneo ATP di Brisbane, il tennista bulgaro stacca il pass per i quarti di finale superando in due set l’australiano Millman. Una partita a senso unico, dominata dal numero 19 del ranking che si impone con il punteggio di 6-3, 6-4. Nel prossimo turno, Dimitrov se la ...

Atp Brisbane – Andy Murray trionfa all’esordio : il tennista scozzese batte Duckworth nella prima sfida del 2019 : Andy Murray trionfa nel primo turno dell’ATP di Brisbane: il tennista scozzese torna a giocare e vincere un match dopo un lungo periodo di inattività Andy Murray ha preferito concludere il suo 2018 con largo anticipo, al fine di recuperare la miglior condizione fisica e approcciarsi al meglio alla stagione 2019, iniziata praticamente subito. Il tennista scozzese ha giocato il primo match dell’anno sul cemento australiano di Brisbane, ...

Tennis - Atp Brisbane – Murray pronto al ritorno il campo - ma l’anca preoccupa ancora : “ho dolore” [GALLERY] : Andy Murray pronto al ritorno in campo: ma le condizioni fisiche dello scozzese non sono ancora al 100% Andy Murray si sta preparando per il grande ritorno in campo. Fermo da tanto tempo, troppo, il Tennista scozzese ha raccontato oggi le sue sensazioni alla vigilia del suo esordio nel torneo ATP 250 di Brisbane, in Australia. Murray, costretto ad un’operazione all’anca quasi un anno fa, è adesso pronto al rientro in campo, ...