Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 07 | 10

TERREMOTO L'AQUILA M 4.1/ Ultime Notizie - Sindaco di Collelongo : 'Tanta paura - ma nessun danno' : TERREMOTO L'AQUILA M 4.1: Ultime notizie, la scossa ha visto il suo epicentro al confine tra Lazio e Abruzzo. Avvertita ad Avezzano e Roma.

Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione la studio Giuliano Ferrigno nessuna vittima ma diversi feriti gravi per i botti durante i festeggiamenti per il Capodanno 2019 in provincia di Milano Un giovane in gravi condizioni dopo lo scoppio di un petardo che gli ha dilaniato le mani e perito volte testa grave anche una donna di 36 anni ricoverato in ospedale a Benevento dopo essere stata colpita dalla spiaggia di un grosso ordigno a ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime Notizie : Diawara scalpita - vuole giocare di più. La Fiorentina sta alla porta : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Diawara scontento e inquieto cerca spazio. La Fiorentina sta alla porta ma Ancelotti non ha rinunciato al mediano.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ultime notizie. Isco - si ritira una pretendente : affare più semplice? - 1 gennaio - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie live 1 gennaio: il Chelsea si ritira dalla corsa a Isco. Senza i Blues sarà un affare più semplice?.

CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime Notizie - Gattuso blinda Calhanoglu - il turco non vuole partire ma il Lipsia... : CALCIOMERCATO MILAN: Ultime notizie, il Lipsia vuole Hakan Calhanoglu ma Gattuso lo blinda, Neppure il turco vuole lasciare MILANo.

Germania - uomo travolge folla con l'auto : 4 feriti/ Ultime Notizie Bottrop : 'Attentato contro gli stranieri' : Germania, uomo travolge folla con l'auto: 4 feriti di nazionalità siriana e afghana. Ultime notizie Bottrop: 'Attentato contro gli stranieri'.

Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio e buon primo gennaio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno quasi 1 milioni di ascoltatori in più rispetto all’anno scorso per un totale di oltre 10 milioni e Buma sui social con oltre 2 milioni di visualizzazioni solo su Twitter un dato triplicato rispetto allo scorso anno sono i numeri delle messaggio di fine anno del presidente Mattarella trasmesso a reti unificate su Rai 1 Rai 2 Rai 3 ...

Calciomercato Juventus/ Ultime Notizie - Allegri blocca Benatia - ma il difensore cerca spazio - 1 gennaio - : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 1 gennaio: Allegri blinda Benatia, ma il difensore cerca spazio. Su di lui si fanno avanti Dortmund e Schalke 04.

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie - ag. Schick : ritorno alla Sampdoria? non è nelle sue intenzioni : Calciomercato Roma, Ultime notizie, l'agente di Schick smentisce le voci su un possibile addio del ceco: 'non torna alla Sampdoria'.