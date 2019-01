Sci di fondo – Tour de Ski | Oestberg super nella mass start femminile di Oberstdorf

Val di Fiemme - Sci di fondo : le tappe del Tour de Ski 2019 in diretta tv su RaiSport : La strepitosa scalata sull’Alpe del Cermis, icona di sport e di fatica, si riconferma epilogo tradizionale anche della tredicesima edizione del Tour de Ski, iniziato a fine dicembre a Dobbiaco, poi passato dalla svizzera Val Mustair e da oggi ad Oberstdorf, in Germania, prima del gran finale in Val di Fiemme con le ultime due delle sette tappe complessive. Lungo i ripidi pendii della pista Olimpia III, il giorno dell’Epifania conosceremo i nomi ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 in DIRETTA : Francesco De Fabiani sogna l’exploit nella 15 km mass start. Oestberg vince tra le donne : Buona giornata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’odierna giornata del Tour de Ski 2019. Si disputano oggi a Oberstdorf due mass start: la 15 km per quanto riguarda gli uomini e la 10 km per quel che concerne le donne. Nel settore maschile l’attesa italiana è tutta incentrata su Francesco De Fabiani, che a Oberstdorf si trova particolarmente bene: negli scorsi anni qui è arrivato due volte terzo in entrambe le tecniche: ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg supera Therese Johaug e prende la vetta : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Oestberg batte Nepryaeva in volata nella mass start di Oberstdorf! Sara Pellegrini è trentesima : Tutto secondo previsioni a Oberstdorf: nella 10 km tc mass start del Tour de Ski si impone la norvegese Ingvild Oestberg, che prende anche il comando della classifica della gara a tappe. Battuta in volata la russa Natalia Nepryaeva. Coglie un punto Sara Pellegrini, 30ma, mentre finisce 39ma Caterina Ganz. L’abbondante nevicata rende la pista più lenta del previsto ed allo start prova a fare l’andatura la finlandese Krista Parmakoski, ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2019 in DIRETTA : Francesco De Fabiani sogna l’exploit nella 15 km mass start. Si comincia con le donne : Buona giornata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’odierna giornata del Tour de Ski 2019. Si disputano oggi a Oberstdorf due mass start: la 15 km per quanto riguarda gli uomini e la 10 km per quel che concerne le donne. Nel settore maschile l’attesa italiana è tutta incentrata su Francesco De Fabiani, che a Oberstdorf si trova particolarmente bene: negli scorsi anni qui è arrivato due volte terzo in entrambe le tecniche: ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani si aggrappa alla tecnica classica per tornare in corsa : Quindicesimo, a due minuti esatti di ritardo da Johannes Hoesflot Klaebo. Francesco De Fabiani entra nella parte centraleTour de Ski con un distacco piuttosto pesante da chi sarà destinato a giocarsi la vittoria finale ma i sogni di gloria dell’azzurro non sono del tutto svaniti. La condizione c’è, la voglia di fare bene anche e ora arrivano le piste e la tecnica che, sulla carta, maggiormente si addicono al fondista valdostano. De ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Alexander Bolshunov tiene la vetta : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg continua a rosicchiare punti a Therese Johaug : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Tour de Ski : Pellegrino secondo nella sprint : Federico Pellegrino chiude secondo nella prova sprint a tecnica libera di Val Mustair, Svizzera, per il Tour de Ski : è il primo podio azzurro del 2019 , solo parzialmente rovinato solo dall'...

Sci di fondo - Tour de Ski : Pellegrino secondo nella sprint di Val Mustair - la vittoria va a Klaebo : Federico ha limitato i danni con un importante secondo posto che gli vale il ventitreesimo podio della carriera in Coppa del mondo, mentre Klaebo balza in vetta alla graduatoria del torno conm 12 di ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : la carovana si sposta ad Oberstdorf. Francesco De Fabiani punta la mass start in tecnica classica : La carovana del Tour de Ski si sposta dalla Svizzera alla Germania e la gara a tappe entra nel vivo: domani e giovedì si gareggia a Oberstdorf, dove sono in programma una mass start in tecnica classica ed una pursuit in tecnica libera. Saranno queste le prime tappe che daranno una gran scossa alla classifica. In ambito maschile vedremo se il norvegese Johannes Klaebo, che oggi si è ripreso la vetta del Tour, sarà in palla o risulterà attardato ...

Sci di fondo – Tour de Ski : Stina Nilsson centra il bis - la svedese vince anche la sprint di Val Mustair : Nilsson insuperabile nella sprint femminile in Val Mustair, Diggins nuova leader del Tour de Ski. Azzurre fuori dalle trenta Stina Nilsson imita Johannes Klaebo e dopo avere vinto la sprint iniziale del Tour de Ski a Dobbiaco, concede il bis anche a Val Mustair. La svedese ha dominato anche in questa occasione il campo, precedendo in finale il duo statunitense composto da Sophie Caldwell e Jessica Diggins, quest’ultima nuova ...

Sci di fondo - Pellegrino spiazza tutti dopo il podio in Val Mustair : 'sono arrabbiato perchè volevo vincere' : ...ha espresso la propria delusione per non essere riuscito a vincere la sprint a tecnica libera di Val Mustair Le parole di Federico Pellegrino dopo il podio numero 23 della carriera in Coppa del mondo,...

Sci di fondo - Pellegrino spiazza tutti dopo il podio in Val Mustair : “sono arrabbiato perchè volevo vincere” : Lo sciatore azzurro ha espresso la propria delusione per non essere riuscito a vincere la sprint a tecnica libera di Val Mustair Le parole di Federico Pellegrino dopo il podio numero 23 della carriera in Coppa del mondo, un secondo posto nella sprint in tecnica libera di Val Mustair. “Sono arrabbiato perchè volevo vincere e potevo farlo – racconta il vicecampione olimpico della specialità –, però in cima all’ultima ...