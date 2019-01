Nuova roadmap Pie per Samsung Galaxy dalla Cina | modelli e tempi

optimaitalia

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)Con l'entrata di gennaio è naturale che i possessori dei dispositivivogliano approfondire il discorso relativo alla ricezione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie, che sappiamo si accompagnerà allainterfaccia One UI, per un'esperienza utente ancora più intuitiva e semplificata. L'ultima, che va ad aggiungersi a quella di cui vi abbiamo parlato lo scorso 25 dicembre in questo articolo dedicato, arrivadivisione cinese del brand sudcoreano, che fa il punto della situazione per quel che riguarda i vari device della linea, a partire daiS9, S9 Plus e Note 9, che riceveranno l'upgrade nel corso del mese di febbraio.Sarà poi il turno delA9 Star in quel di marzo, mentre ad aprile la situazione si sbloccherà nell'ambito deiA9 Star Lite, A9 2019, A9 Star, S8, S8 Plus e Note 8. Spostandoci un po' più oltre, Android ...