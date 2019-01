Federer contro Williams | la battaglia dei fenomeni

Roger Federer contro Serena Williams - stavolta davvero : Foto e video della partita di doppio misto che hanno giocato l'una contro l'altro alla Hopman Cup, in Australia

Federer vs Williams : primo - e ultimo - incontro di due leggende : Roger contro Serena, per la prima e , probabilmente, l'ultima volta. Le due superstar del tennis mondiale, 75 anni e 43 major in due, si sono sfidati in un doppio misto per la Hopman Cup sul campo di ...

Federer contro Serena Williams - grande show e selfie storico : A riportare in equilibrio il confronto è stata proprio l'ex numero uno del mondo, che ha superato in rimonta Bencic per 4-6 6-4 6-3, rendendo così decisivo proprio il doppio misto, prima storica ...

SERENA WILLIAMS VS ROGER Federer/ Hopman Cup - l'ammirazione dell'americana : ho giocato contro il più grande : SERENA WILLIAMS VS ROGER FEDERER: le star del tennis si incrociano nel doppio misto alla Hopman Cup. E' il Re a trionfare con Bencic.

Serena Williams vs Federer : "Ho giocato contro il più grande di tutti i tempi" : Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense, Federer era in coppia con Belinda Bencic, la Williams con Tiafoe, in tre set 4-6 6-4 6-...

Hopman Cup - Federer vince la sfida show contro Serena Williams : Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense , La Williams era in coppia con Tiafoe, in tre set 4-6 6-4 6-3. Per gli Usa è la ...

Tennis - la prima volta di Federer contro Serena Williams : I due campioni insieme collezionano 46 Slam. Le leggende viventi del Tennis una contro l'altro nell'Hopman Cup di Perth

Hopman Cup - Federer vince la sfida show contro Serena Williams : Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense, La Williams era in coppia con Tiafoe, in tre set 4-6 6-4 6-3. Per gli Usa è la seconda ...

Hopman Cup - Federer vince la sfida show contro Williams : Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense, La Williams era in coppia con Tiafoe, in tre set 4-6 6-4 6-3. Per gli Usa è la seconda ...

Dal match al selfie : fotostoria di Serena contro Federer : C'è stata prima partita vera, seppure con qualche momento di entertainment, tra i due big assoluti del tennis mondiale, Serena Williams e Roger Federer, che la rispettiva programmazione e un sorteggio ...

Hopman Cup - Federer vince la sfida contro Williams : finale a un passo : Gli Stati Uniti, per dovere di cronaca, si tirano fuori dalla lotta per il primo posto nel girone. Svizzera-Stati Uniti 3-0 R. Federer b. F. Tiafoe 6-4 6-1 S. Williams b. B. Bencic 4-6 6-4 6-3 ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Zverev supera Isner e vola in semifinale contro Federer - Djokovic en plein : La sesta giornata delle ATP Finals 2018 di Tennis ha definito il quadro dei semifinalisti. Nel day-6 dedicato agli ultimi incontri del “Guga Kuerten Group” hanno staccato il biglietto per la prossima fase il serbo Novak Djokovic (n.1 del mondo) e il tedesco Alexander Zverev (n.5 del ranking) che sfideranno rispettivamente Kevin Anderson e Roger Federer. Una situazione che si è chiarita già con il primo match in programma ...

ATP Finals – Zverev batte Isner e si qualifica : il tedesco si impone in 2 set e prenota la sfida contro Federer : Alexander Zverev vince il terzo e ultimo match del Gruppo A: il tedesco supera Isner e si qualifica per la semifinale contro Roger Federer Bastano 1 ora e 22 minuti ad Alexander Zverev per staccare il pass per le semifinali delle ATP Finals. Il talentino tedesco, presentatosi a Londra da numero 5 al mondo, ha superato in due set John Inser, vincendo la partita con il punteggio di 7-6 (7-5 al tie-break) / 6-3. Alexander Zverev ha dunque ...

ATP Finals – Federer vola basso : “centesimo trofeo? Contro questo Djokovic sarà dura” : Roger Federer ammette di giocare ‘partita per partita’ senza pensare al centesimo trofeo in carriera, del resto Contro ‘questo Novak Djokovic’ anche lo stesso svizzero sa che sarà dura Dopo la vittoria su Kevin Anderson, Roger Federer ha concluso al primo posto il Gruppo B. Un risultato quasi impensabile dopo il ko iniziale Contro Nishikori. Adesso lo svizzero però sembra aver alzato leggermente il livello, quanto ...