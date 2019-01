Campione d' Italia salda qualche debito

Eurolega - Datome on fire : il Campione italiano decisivo in Fenerbahce-Real Madrid - azione da urlo a pochi secondi dalla sirena [VIDEO] : Che giocata di Gigi Datome! Il campione italiano e l'azione decisiva in Fenerbahce-Real Madrid della 15ª giornata di Eurolega Il Fenerbahce ha trionfato, oggi pomeriggio, contro il Real Madrid, nella ...

L'avventura sudamericana dell'11enne di Ceva Campione italiano di go kart "Mini" : SERGIO RIZZO - Pietro Pons, il promettente atleta di 11 anni kartista originario di Ceva, in provincia di Cuneo, che lo scorso ottobre si è aggiudicato l'ambito titolo di campione italiano "Rotax Mini ...

Ranking Fifa : l'Italia chiude 2018 al 18° posto - Francia Campione del mondo 2a dietro al Belgio : l'Italia chiude il 2018 al 18° posto del Ranking Fifa. Nessuna novità nelle prime venti posizioni della classifica, con il Belgio che conserva la vetta davanti a Francia e Brasile. Quarta la Croazia, ...

Asd Judo Frascati : Alfredo Moraci trionfa nel “Roma Challenge” - Aliano Campione italiano Master : Roma – La scuola dell’Asd Judo Frascati non tradisce mai. Nello scorso fine settimana due atleti cresciuti nello storico club tuscolano hanno ottenuto successi importanti nelle loro discipline. Alfredo Moraci (tra l’altro figlio del maestro Nicola) ha trionfato sabato nel “Roma Challenge” di brazilian jiu jitsu, mentre Antonello Aliano si è laureato campione itAliano Master di Judo nella kermesse andata in scena domenica a Latina. «E’ il ...

Giro d'Italia 2019 - Ci sarà anche il Campione del Mondo : l'annuncio di Alejandro Valverde : Alejandro Valverde ha annunciato la sua partecipazione al Giro d'Italia 2019: la comunicazione del campione del Mondo di ciclismo Mancano ancora più di cinque mesi prima del Giro d'Italia 2019, ma in ...

Morto Felice Pulici - il portiere della Lazio Campione d'Italia 1974 : Lutto per il calcio italiano: è Morto Felice Pulici, portiere del primo scudetto della Lazio. Lo apprende l'Ansa. L'ex numero 1 biancoceleste aveva 73 anni

Ginnastica ritmica - Fabriano si conferma Campionessa d’Italia. Baldassarri e compagne festeggiano il secondo scudetto : Fabriano si è confermata Campionessa d’Italia di Ginnastica ritmica, le marchigiane hanno conquistato il secondo scudetto della loro storia dopo quello dello scorso anno: campionato perfetto per le ragazze di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova che questa sera hanno vinto la quarta tappa della Serie A, completando il poker perfetto a dimostrazione di un dominio incredibile. A Sansepolcro (Arezzo) non c’è stata storia e il ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia qualificata di diritto - le Campionesse in carica a caccia della conferma : L’Italia femminile è qualificata di diritto al Mondiale 2019 di Basket 3×3 che si disputerà ad Amsterdam (Paesi Bassi) dal 18 al 23 giugno. La nostra Nazionale è stata ammessa in quanto Campione del Mondo, le azzurre andranno a caccia di una difficile conferma in questo sport che farà parte del programma olimpico a partire da Tokyo 2020. Alla rassegna iridata sono giù qualificate 34 formazioni (17 per sesso), definite in base al ...

Scudetto 2005/2006 – Respinto il ricorso della Juventus : la Cassazione conferma l’Inter Campione d’Italia : La Cassazione ha Respinto il ricorso della Juventus contro la decisione della Corte d’Appello di Roma: lo Scudetto 2005/2006, assegnato all’Inter dopo ‘Calciopoli’, resta ai nerazzurri Dopo anni di battaglie legali e schermaglie dialettiche fra società e tifosi, la legge ha espresso il proprio verdetto sul tanto dibattuto Scudetto 2005/2006: la Cassazione ha Respinto il ricorso della Juventus contro la decisione ...

Sirine - la Campionessa di Caserta senza la cittadinanza italiana : Sirine Charaabi, 19 anni, è arrivata seconda ai campionati italiani di boxe. Durante la finale del 9 dicembre a Pescara, Sirine ha subito un colpo scorretto che...

Volley - italiani all’estero : Antonov fatica - Baranowicz dirige in Turchia - Sabbi leader in Cina - Guidetti Campione del Mondo : Tanti italiani giocano o allenano all’estero, la colonia azzurra sparsa in giro per il Mondo è molto nutrita. Vediamo nel dettaglio come si sono comportati i nostri connazionali nell’ultimo weekend. GIOCATORI (campionati di prima fascia): Oleg Antonov fatica a ingranare con la casacca dell’Ural Ufa in Russia, solo 3 punti nel match perso per 3-1 contro la Dinamo LO e terzultimo posto in classifica con appena cinque punti ...

Calcio : morto Gigi Radice - allenatore dell'ultimo Torino Campione d'Italia : Lutto nel mondo del Calcio:dopo una lunga malattia, all'età di 83 anni è morto Gigi Radice, l'allenatore dell'ultimo scudetto del Torino, l'unico del dopo Superga, conquistato nel 1976. Tra gli allenatori più ...