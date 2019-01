Brasile | Bolsonaro toglie agli indigeni la gestione dei confini dei loro territori e la

ilfattoquotidiano

: Buon lavoro Presidente @jairbolsonaro! - matteosalvinimi : Buon lavoro Presidente @jairbolsonaro! - fattoquotidiano : Brasile, Bolsonaro è presidente. Guiderà un governo di ultradestra, con due sole donne e sette militari - Fontana3Lorenzo : Auguri e buon lavoro al Presidente @jairbolsonaro! -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Jairladeideialle popolazioni indigene e la affida alla ministra che rappresenta le lobby dei proprietari agricoli. E’ uno dei primi provvedimenti adottati dal nuovo presidente dela poche ore dalla cerimonia di insediamento.ha tolto alla Fondazione Nazionale per gli(Funai) una delle sue funzioni più importanti e significative: l’identificazione e demarcazione deidelle diverse popolazioni indigene del Paese. In una decisione esecutiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale poche ore dopo l’inaugurazione del suo mandato a Brasilia,ha disposto che nel suo governo questa funzione del Funai sarà assicurata dal ministero dell’Agricoltura, dicastero che ha affidato a Tereza Cristina, una delle due donne del suo gabinetto.Cristina, finora deputata eletta nel Mato Grosso do Sul, ...