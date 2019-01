Area C Milano - Ibride | accesso a pagamento rimandato al 2022

Milano - occupazioni case abusive : nove arresti in Area antagonista - sequestrati sede centro sociale e alloggi Aler : “Non sono occupazioni alla Robin Hood per dare casa a chi ne ha diritto. Il fine dell’equità sociale è solo una ipocrisia perché il gruppo antagonista non rispettava le graduatorie e assegnava le abitazioni ad amici e a chiunque potesse garantire un supporto al gruppo e allargare in questo modo la base del consenso nel quartiere”. Così il procuratore di Milano Alberto Nobili ha spiegato il sistema organizzato da alcuni appartenenti ...

Milano - gestivano occupazioni delle case popolari : nove arresti nell’Area antagonista. Le intercettazioni : Assegnavano alloggi popolari di Milano a famiglie indigenti, sorpassando i canali pubblici e legali. Questa mattina i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone – 7 italiani, 1 colombiano ed 1 peruviano – appartenenti all’area antagonista milanese, ritenute responsabili di “associazione per delinquere finalizzata all’occupazione abusiva di immobili di proprietà ...

Milano - gestivano occupazioni delle case Aler in cambio di soldi : nove arresti nell’Area antagonista. Le intercettazioni : Colpo al racket delle occupazioni abusive nelle case popolari di Milano. Da questa mattina i carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone – 7 italiani, 1 colombiano ed 1 peruviano – appartenenti all’area antagonista milanese, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata all’occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e alla resistenza a ...

Nuova Area check-in all'Aeroporto di Milano Bergamo : All' Aeroporto di Milano Bergamo è stato completato il restyling dell'area check-in , con la creazione di un unico ambiente e disposizione dei banchi su una parete continua frontale alle porte di ...

Segnaletica stradale - primi cartelli per l'arrivo dell'Area B a Milano : I primi cartelli sono comparsi lungo alcune vie del Municipio 7. Mancano 90 giorni al via di Area B , telecamere accese dal 25 febbraio, e il Comune ha iniziato la posa di tutta la Segnaletica ...

Milano. La Giunta Sala ha definito alcune regole su Area B : Palazzo Marino ha definito alcune regole su Area B, il provvedimento del Comune di Milano per migliorare la qualità dell’aria

Borsa : Milano maglia nera d'Europa. Spread viaggia in Area 314 punti base : Piazza Affari maglia nera in Europa, con il Ftse Mib che cede l'1,8% e scivola sotto i 19 mila punti, a quota 18.882, mentre lo Spread Btp-bund staziona in area 314 punti base, dopo aver toccato anche ...

Come funzionerà la nuova Area B di Milano : La comunicazione da parte del Comune per informare cittadini e lavoratori inizierà proprio in questi giorni: a partire dal 25 febbraio 2019 la città di Milano avrà una nuova zona a traffico limitato battezzata Area B. Una zona che non solo si aggiungerà alla già presente Area C del centro cittadino, ma che di fatto andrà progressivamente a impedire la circolazione di mezzi alimentati a diesel entro i confini della metropoli meneghina, ...

Milano. Area B : dal 25 febbraio stop agli Euro 3 diesel : Definita la data di partenza del provvedimento Area B contro lo smog a Milano: dal 25 febbraio stop alle auto

Milano : da 25 febbraio stop diesel Euro3 in Area B (2) : (AdnKronos) - Per consentire alle famiglie con reddito Isee sotto i 14 mila euro di non inquinare, l’amministrazione comunale ha deciso di estendere, anche ai veicoli immatricolati per il trasporto delle persone purché di residenti a Milano, i contributi destinati ai veicoli merci per sostituire le

Area B a Milano - si slitta a febbraio : diesel Euro 3 "fuorilegge" nella Ztl più grande d'Italia : Data di partenza per lo stop alle auto più inquinanti fissata per il 25: un milione e 400mila abitanti interessati