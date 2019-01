Ruba bambinello da presepe ma si pente e lo riporta

Lecce - Rubato il bambinello del presepe in Piazza Duomo. Gli agenti sulle tracce del ladro : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...