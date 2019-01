Roma | Pastore resta e prova a rialzarsi Il 2019 sarà l' anno del riscatto?

Juventus Roma - Pastore è la carta di Di Francesco contro i bianconeri : Tanti infortuni, una collocazione tattica non definita e un riassestamento decisamente troppo lungo in Serie A. La seconda esperienza di Javier Pastore in Italia non è iniziata nel migliore dei modi. ...

Serie A – Verso Juve-Roma : Chiellini e Pastore protagonisti di uno spot alla ‘Rocky’ : Serie A: Chiellini e Pastore alla Rocky nello spot per Juve-Roma In vista del big match della 17esima giornata di Serie A Tim, Juventus-Roma, Dazn lancia uno spot per promuovere la partita, che verrà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming sabato 22 dicembre a partire dalle ore 20:30. Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, e Javier Pastore, fantasista della Roma, sono i due protagonisti che si sfidano sullo ...

LIVE Viktoria Plzen-Roma - Champions League in DIRETTA : 0-0 - chance per Pastore e Schick dal 1' : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Viktoria Plzen-Roma, match valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I giallorossi hanno già staccato il biglietto dei quarti di finale nello scorso turno, ma vivono un momento di grande crisi e proprio per questo cercano una vittoria. Eusebio Di Francesco si gioca tutto nelle prossime due partite, quella di stasera e di domenica in campionato contro il Genoa. ...

Champions Plzen-Roma - la probabile formazione giallorossa : tornano Perotti e Pastore : Plzen-Roma è l'ultima partita della fase a gironi di Champions League e si giocherà mercoledì 12 dicembre. La Roma è già qualificata per il turno successivo del torneo come seconda classifica e questo fa sì che potrebbero esserci tante novità nella probabile formazione giallorossa contro i cechi. Di Francesco, finito sulla graticola negli ultimi giorni per i risultati troppo altalenanti della sua squadra, cerca un successo più importante per il ...

Roma - Pastore e Perotti verso il recupero. De Rossi resta ai box - si ferma anche Coric : In infermeria non c'è più spazio: dopo gli infortuni di Dzeko, El Shaarawy e Coric, lo staff medico della Roma sta provando a correre ai ripari con il recupero in extremis di Pastore e Perotti. L'ex ...

Roma - Di Francesco : 'Schick titolare contro l'Udinese. Siamo stati frettolosi con i recuperi di Pastore e Perotti' : 'Tutti stanno pensando nell'ambiente a Madrid, ma io credo che la partita più importante tra le tre che abbiamo, Udinese, Real e Inter ndc, sia quella di domani. Anche le altre squadre importanti ...

Pastore e la Roma - una storia ancora non scritta : Inutile negarlo. E’ arrivato a Roma per dare quel quid in più. Ma a questo punto, come nei migliori film, è opportuno un piccolo flashback. O, per chi è nostalgicamente ancora legato a termini italiani, un piccolo passo indietro. Allora riavvolgiamo il nastro e torniamo alla fine della scorsa stagione. Terzo posto in campionato. Semifinale Champions, con tanto di storica rimonta ai danni del Barcellona. Per non parlare della finalissima ...

Roma - Pastore smarrito : più Flaco non si può : Inutile giocare una volta e poi fermarsi per 20 giorni. O scendere in campo con la paura di forzare un allungo e un recupero. L'ultima ricaduta, iniziata nella vigilia del match di Mosca e conclusasi ...