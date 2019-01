Germania | travolge la folla con l' auto | 4 feriti «Movente xenofobo»

Germania - travolge folla con auto : feriti : 15.37 Ancora un attacco contro gli stranieri. In Germania , nel centro di Bottrop, Renania settentrionale, un uomo ha investito intenzionalmente con l' auto una folla di persone. Quattro i feriti . L'autista è poi fuggito verso la vicina città di Essen prima di essere fermato e arrestato dalla polizia. Tra le persone colpite dalla macchina c'erano cittadini siriani e afghani.

