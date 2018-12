TSIOQUE | La nostra Video Soluzione

gamerbrain

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Se avete iniziato di recentee siete rimasti bloccati in un determinato punto, allora lasuddivisa in 4 EPISODI potrebbe tornarvi utile.è sviluppato dal piccolo team di sviluppo OhNoo Studio. Ci troviamo in un medioevo fantasy, la regina è costretta ad abbandonare il castello affidando il regno ad un suo servitore, il quale si rivelerà essere un potente e malvagio stregone.Nei panni della principessa dovremo sventare i piani dello stregone prima del ritorno della regina. Nessun doppiaggio o monologo, la storia viene raccontata tramite testi o animazioni, realizzate a mano, conferendo al titolo un tocco artistico non indifferente.Disponibile per ora solo su Steam,propone le meccaniche di gioco tipiche di un punta e clicca, dall’inventario dove riporre e prelevare ...