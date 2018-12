Pugni | schiaffi ed espulsioni Uno solo in campo | Olginate ko

Caltanissetta - recita di Natale si trasforma in rissa : calci - Pugni e schiaffi : Bimbi vestiti da angioletti e personaggi del presepe per richiamare la magia del Natale e donare un sorriso ai presenti e, nel pubblico, mamme che lottano per avere un posto migliore per immortalare in video e foto l'importante momento. Succede così che la tradizionale recita di Natale dei bimbi di una scuola di Gela si trasformi in una rissa tra mamme con tanto di pugni, schiaffi e calci....Continua a leggere