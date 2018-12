Netflix vs Cinema | nessuna guerra Chi vede in streaming va anche in sala

Pensavo che Netflix fosse il futuro - poi ho visto al cinema “L’appartamento” : Ormai mi ero convinto: Netflix è il futuro del cinema. Non solo nel senso che quella è la direzione in cui il cinema sta andando, ma proprio che si tratta della direzione giusta da prendere, l'unica possibile per chi ha a cuore la sopravvivenza della settima arte. Netflix è il futuro Che Netflix sia il futuro è fuori discussione, inteso come enorme punta dell’iceberg di un fenomeno che comprende anche altre piattaforme, dal Prime Video di ...

La crisi del cinema in Italia va in onda su Netflix : Diminuiscono gli spettatori e chiudono le sale. Esercenti e distributori temono che l’azienda statunitense dia il colpo di grazia al cinema in Italia. Ma c’è chi pensa sia un’opportunità. Leggi

Netflix propone il Natale a 5 stelle : anche il cinema si fa beffe dei grillini : I grillini con le loro gaffe hanno riempito le pagine dei giornali di tutto il mondo. Tra impreparazione ed figuracce

I cinema in guerra contro Netflix : "Roma" di Cuarón esce in sala e scoppia la polemica : Dopo il film su Cucchi il colosso dello streming manda in sala il capolavoro del regista messicano che ha trionfato a Venezia. Il mondo degli esercenti si spacca. «Difendiamo la qualità». «No è l'inizio della fine» "Roma", Cuarón e il Messico diviso in un piano sequenza " Il caso Cucchi visto da vicino "

I romanzi di Roald Dahl su Netflix : da GGG a La Fabbrica di Cioccolato e Matilde - reggerà il confronto con il cinema? : Colpo grosso di Netflix o flop annunciato? Il pubblico si divide a poche ore dall'annuncio che i romanzi di Roald Dahl arriveranno sulla piattaforma streaming il prossimo anno in formato serie tv. In un primo momento la notizia è stata accolta positivamente ma poi tutto è cambiato quando, scorrendo i titoli, è subito balzato ad un occhio attento il fatto che gran parte di questi titoli hanno fatto di effetti speciali e trucchi il proprio ...

Il problema del cinema italiano non è Netflix : Sarà colpa di Netflix se gli incassi del cinema italiano calano? Urge proteggere le sale dalla sleale concorrenza delle uscite in contemporanea, come è accaduto con “Sulla mia pelle”, il film su Stefano Cucchi diretto da Alessio Cremonini? (la mossa ha provocato dimissioni e un decreto legge per gar

Cinema - il governo vara la norma "anti-Netflix" : film prima in sala - poi lo streaming : ... ha annunciato il ministro nel videomessaggio inviato alla presentazione della ricerca Agis/Iulm "Spazi culturali ed eventi di spettacolo: un importante impatto sull'economia del territorio". norma ...

