Lettera d' amore arriva con 77 anni di ritardo | 99enne scopre verità sull' ex promesso sposo

Buon Natale Amore Mio 2018 : frasi di auguri per una dolce Lettera o messaggio - per lui o per lei : Tante sono le festività che si susseguono durante questo periodo e oltre le corse per i regali tutti pensano a come augurare un felice e sereno Natale 2018 alla persona amata. Per il magico giorno del 25 dicembre tutti gli innamorati sono infatti pronti ad inviare frasi belle e appassionate alla loro dolce metà, sia sotto forma di messaggio che di lettera per lui o per lei. Le idee per comporre una dedica speciale al partner sono davvero tante, ...