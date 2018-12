Capodanno | a Bari anche Rovazzi e Carboni

Capodanno in piazza a Bari - il 31 dicembre diretta su Canale 5 : conduce Federica Panicucci : Tutto pronto per il Capodanno 2019 in piazza a Bari. Il festoso evento barese per l'Ultimo dell'Anno si svolgerà la sera del 31 dicembre in piazza Prefettura, con la partecipazione di 15 artisti del panorama musicale italiano. L'intera serata sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, oltre che in numerose emittenti radiofoniche. Questo speciale appuntamento pugliese di San Silvestro sarà condotto dalla presentatrice Federica Panicucci e conterà ...