Bambino di 15 mesi di Rosolini ingerisce hashish | trasferito a Catania

Sanità : nuova coppia di gemelle siamesi all’ospedale Bambino Gesù di Roma : Proviene dalla capitale della Repubblica Centrafricana, Bangui, la nuova coppia di gemelline siamesi che si trova ricoverata all’ospedale Bambino Gesù di Roma per tentare, se possibile, l’intervento chirurgico di separazione. A far loro visita è stato anche il cardinale Parolin, che si è recato presso il nosocomio pediatrico in occasione del Natale. I medici del Bambino Gesù hanno già operato, nel 2017, le piccole Rayenne e Djihene, ...

Usa - taglia la pancia alla vicina incinta di 8 mesi e le ruba il Bambino : La tragedia che si è verificata nel Nord Dakota, negli Usa, ha dell'incredibile. Una ragazza di soli 22 anni con in grembo un bambino di 8 mesi, è deceduta dopo che la vicina di casa le ha tagliato il ventre per impossessarsi del suo piccolo. La ragazza in questione si chiamava Savannah Greywind ed era una infermiera molto disponibile e amorevole con tutti. L'assassina invece, Brooke Crews, voleva rimanere incinta e diventare mamma ad ogni ...

Vittoria - Bambino di 15 mesi in ospedale per intossicazione da canna : Vittoria - Nella serata di martedì scorso, 13 novembre 2018, presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero 'R. Guzzardi' di Vittoria faceva ingresso, accompagnato dalla giovanissima madre, un ...