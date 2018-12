Una bici per cappello

Con la manovra l'Italia ha dato Una sforbiciata ai fondi all'Onu : La manovra, votata dal Senato e che andrà in terza lettura alla Camera, contiene un taglio del contributo dell'Italia all'Onu. Il contributo alle spese dell'Onu sarà ridotto di 35,3 milioni nel 2019 e di 32,3 milioni a decorrere dal 2020. Il contributo e' previsto dalla legge 848 del 1957, che diede piena esecuzione da parte italiana allo Statuto delle Nazioni Unite. Spetterà al ministero ...

Uccide la compagna incinta a colpi di forbici - poi fa Una passeggiata e chiama la polizia : Prima ha ucciso la compagna accoltellandola con delle forbici nel bagno del loro appartamento, poi è andato a fare una passeggiata. E solo dopo più di due ore, una volta tornato a casa, ha avvertito la polizia: "È morta, l'ho uccisa". L'uomo, un 44enne di Neasden, aveva già minacciato la compagna in passato: "Ti Ucciderò e mangerò la tua carne".Continua a leggere

Va a cercare le bici rubate ai suoi bambini - 16enne lo uccide con Una mazza da cricket : Poco prima dell'omicidio Derek Whyteside, 42enne, aveva affrontato il 16enne Jimmy Owens, che sarebbe poi scappato. L'uomo quel giorno stava cercando le bici rubate ai suoi due figli a Telford, in Regno Unito. Dopo essere stato colpito, l'uomo è stato preso a calci dal padre e dallo zio dell'adolescente.Continua a leggere

Un Suv si è scontrato con Una bici a Torino - morto il ciclista : Un ciclista è morto domenica poco prima delle 22.00 dopo essersi scontrato con un suv nella periferia nord di Torino. Dopo il violento impatto il conducente dell'auto è sceso dal mezzo per prestare ...

Marta - Una vita in bicicletta sognando le Olimpiadi di Tokyo : Non so se mia figlia deciderà di diventare una sportiva, ma da mamma e da donna mi auguro che qualora dovesse farlo potrà farlo in un mondo con regole uguali per tutti senza discriminazioni tra ...

Pescara - concorso "L'Equilibrio sulle ali di Una bicicletta" : la premiazione : Come ogni anno, anche in questa primavera del 2019 le scuole di Pescara parteciperanno all'iniziativa "Scatti di scienza ", progetto congiunto di Scienza under 18 e del gruppo del Dipartimento di ...

Ciclismo - la BMC diventa CCC : Una nuova maglia color arancio - la bici e i corridori : L’uscita di scena del Team BMC e l’arrivo al suo posto della CCC sarà una delle maggiori novità della stagione di Ciclismo 2019. Lo squadrone rossonero ha lasciato un’impronta profonda nell’ultimo decennio di corse, vincendo tanto sia nelle classiche che nei grandi giri con campioni come Evans, Van Avermaet e Gilbert, e dando l’immagine di un gruppo dinamico e sempre all’avanguardia. Dopo la morte di Andy Rihs, il proprietario dell’azienda BMC, ...

Minacce con il coltello al bar. Poi scappa con Una bici rubata : Un marocchino classe 1994, disoccupato, pregiudicato e colpito da un divieto di ritorno nel comune di Codroipo , sabato sera si è reso protagonista di una rocambolesca aggressione. Era entrato all' ...

VIDEO Peter Sagan show a Maiorca - il fenomeno sale Una scalinata in bicicletta : “Ho preso Una scorciatoia…” : Peter Sagan non smette mai di stupire e nel pieno della preparazione invernale trova il modo per fare parlare di sé con uno dei suoi show proverbiali. Il tre volte Campione del Mondo, infatti, si è cimentato nel salire una scalinata in bicicletta, tenendo i piedi sempre sui pedali senza poggiarli a terra. Lo slovacco ha voluto prendere una scorciatoia durante una pedalata a Maiorca, la pendenza della scalinata fa davvero paura. Di seguito il ...

Inter - Lautaro Martinez coinvolto in un incidente in auto : ferita Una donna in bici : Una disattenzione per fortuna senza gravi conseguenze quella che è capitata a Lautaro Martinez mercoledì pomeriggio. L'attaccante nerazzurro, infatti, mentre era alla guida della sua Porsche Boxter ...

Incidente Lautaro Martinez - investita Una donna in bici : gli aggiornamenti : Incidente Lautaro Martinez – L’Inter si prepara per la ripresa del campionato di Serie A, i nerazzurri si preparano per il big match contro la Juventus, partita che non ha bisogno di presentazione perchè importante e molto sentita anche dai tifosi. Nelle ultime partite un protagonista è stato l’attaccante Lautaro Martinez, nelle ultime ore disavventura per il calciatore argentino. Nel pomeriggio il 21enne è stato ...

Lautaro - scontro in Porsche con Una bici : donna all'ospedale in codice giallo : Disavventura per l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez . Il 21enne argentino, a bordo della sua Porsche Boxster , è rimasto coinvolto in un incidente stradale, in piazza Buonarroti, a Milano, senza ...

Inter - incidente automobilistico per Lautaro Martinez : l’attaccante nerazzurro investe Una donna in bici : Il giocatore dell’Inter ha investito in centro a Milano una donna in bicicletta, la 37enne è stata subito trasportata in ospedale in codice giallo Un pomeriggio non facile per Lautaro Martinez quello appena trascorso, l’attaccante dell’Inter infatti ha investito in piazza Buonarroti a Milano una donna in bicicletta. L’argentino, al volante della sua Porsche Boxter, ha urtato e ferito la 37enne, trasportata poi ...

Danneggiano un'auto e rubano Una bici : sette denunciati a Gorizia : Quattro persone sono state denunciate per l'ipotesi di reato di furto aggravato e danneggiamento in concorso, alla Procura della Repubblica di Gorizia, mentre altri tre con meno di 18 anni al ...