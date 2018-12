Sicurezza dopo le risse | Fratelli d' Italia chiede conto a Salvini

CATANIA - AUTOSTRADA CHIUSA E TRENI FERMI DOPO TERREMOTO/ Ultime notizie : attuato protocollo di Sicurezza : CATANIA, AUTOSTRADA CHIUSA e TRENI FERMI DOPO TERREMOTO: attuato protocollo di sicurezza DOPO sisma. Le Ultime notizie sulla viabilità

Sicurezza - dal prefiltraggio alle barriere : Viminale studia nuove norme per eventi natalizi dopo attentato di Strasburgo : prefiltraggio, transenne e barriere anti-intrusione, appositi spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza. La circolare è ancora nelle stanze del Dipartimento di pubblica Sicurezza e potrebbe ancora essere ammorbidita, rivista e aggiustata. Ma di certo presto sarà sulle scrivanie di prefetti e questori, portando nuove direttive da seguire in occasione degli appuntamenti programmati in vista delle festività natalizie. Fiere, ...

Google anticiperà di 4 mesi la chiusura di Google+ - dopo la scoperta di una nuova falla di Sicurezza : Google ha annunciato che chiuderà il suo social network Google+ con quattro mesi di anticipo, rispetto a quanto deciso qualche settimana fa, in seguito alla scoperta di una nuova falla di sicurezza al suo interno. Il sistema sarà disattivato per

Genova - viaggio in uno Sprar dopo il dl Sicurezza. Operatori : “Difficile restare umani”. Richiedenti asilo : “Buttati in strada” : Mentre alle strutture di accoglienza di tutta Italia stanno arrivando lettere dalle prefetture in cui si chiede l’immediata applicazione delle norme previste dal decreto Sicurezza, decine di persone che non rientrano nei nuovi criteri di accoglienza vengono lasciate per strada e gli Operatori cercano le parole per spiegare ai Richiedenti asilo ospitati nei centri quali saranno le principali conseguenze del decreto che molti pagheranno sulla ...

San Ferdinando - 18enne del Gambia muore carbonizzato nella tendopoli. Fuggiva dallo Sprar smantellato da dl Sicurezza : Un altro morto nell’inferno di San Ferdinando. Suruwa Jaithe, un ragazzo di 18 anni originario del Gambia, è morto carbonizzato nella baraccopoli della zona industriale di Gioia Tauro, a ridosso del porto. Un altro morto che si poteva evitare se, come tutti i politici degli ultimi 30 anni hanno promesso, si fosse trovata una soluzione alternativa al ghetto dove vivono i raccoglitori stagionali di arance costretti a lavorare nei campi della Piana ...

Dl Sicurezza : 3 denunce dopo corteo Bari : ANSA, - Bari, 29 NOV - Tre militanti del centro sociale "Ex Caserma Liberata" di Bari sono stati segnalati per violazione del decreto sicurezza, approvato ieri dalla Camera, alla sua prima ...

Sicurezza : Zaia - dopo anni risposte alla gente per bene : Venezia, 29 nov. (AdnKronos) - “dopo anni di sole parole, con l’approvazione definitiva del ddl Sicurezza, viene data una risposta concreta a un’esigenza primaria della gente per bene come la Sicurezza. Come Presidente di una Regione che l’ha invocata inutilmente per anni a tutti i livelli, ringrazi

Il gelo del Movimento 5 Stelle dopo l'approvazione del dl Sicurezza : Cala il gelo tra Movimento Cinque Stelle e Lega. dopo l'approvazione del dl Sicurezza l'Aula di Monetcitorio si è di fatto spaccata in due. Da un lato i leghisti che esultavano e dall'altro i Cinque ...

Napoli - poliziotto muore dopo un incidente : ucciso forse dalla cintura di Sicurezza : Una vera e propria tragedia, l'ennesima verificatasi per le strade di Napoli, in particolare nel piccolo comune di Acerra, dove un poliziotto di cinquantaquattro anni, Pasquale Crivelli, che svolgeva il ruolo di assistente capo coordinatore, addetto alla polizia scientifica, ha perso tragicamente la vita durante un incidente stradale. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, l'incidente è stato scaturito da un malore improvviso da ...

Spazio : dopo lo spinello di Musk la Nasa apre un’indagine sulla Sicurezza : Cannabis e i suoi derivati: per Elon Musk stanno diventando un incubo. Si va dallo spinello fumato in video al 420 (numero che in gergo indica la ‘canna’) indicato come prezzo delle azioni Tesla verso il delisting. Un tweet che e’ costato l’accusa di frode da parte della Sec, una multa da 20 milioni di dollari all’imprenditore e altrettanti alla Tesla e la rinuncia di Musk alla presidenza per i prossimi tre anni. Lo ...

Prescrizione - spuntano emendamenti di 'disturbo' della Lega. Poi il dietrofront dopo garanzie sul dl Sicurezza : Politica Legge anticorruzione, l'ombra di un colpo di spugna della Lega sul peculato di LIANA MILELLA

Poliziotto muore dopo l'incidente : ucciso dalla cintura di Sicurezza : MUGNANO - Un malore improvviso, l'auto che sbanda e finisce contro un muro e la cintura di sicurezza, sempre allacciata, che recide la carotide. Una morte inaccettabile quella di Pasquale...

Roma. Dopo oltre 70 anni nuove norme per decoro - Sicurezza e legalità : Approvato dalla Giunta Raggi e illustrato in Campidoglio alla stampa, il nuovo Regolamento di Polizia urbana, di cui si attendeva