Giulia De Lellis e Irama sempre più uniti | lo strano gesto di Andrea Damante

Uomini e Donne - Giulia De Lellis presente al Festival di Sanremo : sarà con Irama : Il 2019 si preannuncia decisamente ricco di eventi e appuntamenti per la bella Giulia De Lellis, tra le protagoniste più amate di Uomini e Donne. La bella Giulia, ad oggi continua ad essere uno dei volti maggiormente popolari della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi e sui social è diventata una vera e propria star con oltre tre milioni e mezzo di persone che la seguono. E come vi dicevamo, il prossimo febbraio, Giulia sbarcherà anche a ...

Giulia De Lellis e Irama/ Video - sui social arriva la proposta : 'Vuoi sposarmi?' : Giulia De Lellis e Irama sono sempre più felici ed innamorati come dimostrano i Video pubblicati su Instagram dove i due sono delle vere e proprie web star

Giulia De Lellis a Sanremo - è ufficiale : accompagnerà Irama al Festival : Irama e Giulia De Lellis insieme a Sanremo: il cantante al Festival si farà accompagnare dalla fidanzata Irama farà parte dei cantanti big che gareggeranno sul Palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo. L’ex allievo di Amici, come molti avranno già letto, ha saputo proprio recentemente di essere stato scelto e, ovviamente, non ha potuto che […] L'articolo Giulia De Lellis a Sanremo, è ufficiale: accompagnerà Irama al ...

Giulia De Lellis - la gallery natalizia per i fan : biancheria intima e pose conturbanti : Per natale Giulia De Lellis ha voluto fare un regalo speciale ai suoi follower su Instagram, postando sul social una messa dozzina di foto da urlo in biancheria intima e pose davvero conturbanti. Insomma, non esattamente la classica gallery natalizia, ma i fan apprezzeranno sicuramente... Leggi anch

Giulia De Lellis all’Isola dei Famosi? L’influencer risponde così ai fan su Instagram : Manca ormai poco e il cast dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019 sarà ufficializzato. Giulia De Lellis però non ci sarà. La webstar ha risposto direttamente ai fan su Instagram che le chiedevano... L'articolo Giulia De Lellis all’Isola dei Famosi? L’influencer risponde così ai fan su Instagram proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia De Lellis e Irama / Primo Natale insieme - Karina Cascella : 'Belli e giovani. Si amano - li adoro!' : Primo Natale insieme per Giulia De Lellis e Irama. Come lo trascorreranno? Intanto Karina Cascella ammette: 'Giovani e belli. Si amano, li adoro!'

Giulia De Lellis e Irama news - Karina Cascella dà una conferma importante : Irama e Giulia De Lellis ultime notizie: il commento di Karina Cascella sulla nuova coppia Non mancano mai le notizie su Irama e Giulia De Lellis. Ormai non ci sono più dubbi: sono una vera coppia e nemmeno a Natale si separeranno. Nell’ultimo mese li abbiamo visti spesso insieme: Giulia è stata presente a quasi […] L'articolo Giulia De Lellis e Irama news, Karina Cascella dà una conferma importante proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis in discoteca senza Irama : con chi è stata vista : Giulia De Lellis si diverte con gli amici senza Irama In questi giorni Giulia De Lellis è tornata a Roma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lasciato Verona e salutato, solo per il momento, Irama per tornare dalla famiglia e trascorrere il Natale con gli affetti più cari. Dopo aver passato del tempo con la nipotina, l’influencer è uscita con gli amici, per trascorrere una serata, molto probabilmente in discoteca, ...

Giulia De Lellis e Gianfranco Vissani non parteciperanno all'Isola dei Famosi (RUMORS) : Nuovo spazio dedicato alle notizie sull'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, che partirà giovedì 24 gennaio su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Giulia De Lellis e Gianfranco Vissani, due vip che hanno smentito l'ipotesi della loro partecipazione al programma di Mediaset. Se l'influencer la vedremo con tutta probabilità nel backstage del Festival di Sanremo per sostenere il suo fidanzato Irama, lo chef non ha ...

L’Isola dei Famosi : Giulia De Lellis non ci sarà per colpa di Irama : Giulia De Lellis non va a L’Isola dei Famosi 2019: c’entra Irama Mancano ormai poche settimane alla partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2019 e tra qualche giorno il cast sarà ufficializzato. Tanti i nomi che si stanno rincorrendo negli ultimi giorni. La influncer Giulia De Lellis non farà parte del cast de L’Isola dei Famosi. La conferma è arrivata dalla diretta interessata sui social: Giulia ha chiuso le ...

Isola dei famosi 2019 - concorrente Giulia De Lellis? Tutta la verità : Isola 2019 cast, la verità su Giulia De Lellis e sulla sua partecipazione “Mi continuate a chiedere – così ha esordito Giulia De Lellis su Instagram parlando dei concorrenti dell’Isola dei famosi – dell’Isola dei famosi… No, non andrò! Non vado, tranquilli! Mi ha chiamato anche mio padre per chiedermi di questa cosa. Ero scioccata! Ma […] L'articolo Isola dei famosi 2019, concorrente Giulia De Lellis? ...

Giulia De Lellis chiarisce : 'Io all'Isola dei Famosi? No - non vado' : La prossima edizione dell'Isola dei Famosi, dovrà fare a meno di Giulia De Lellis: è stata la stessa influencer a smentire la sua chiacchierata partecipazione al reality di Canale 5. Pubblicando un paio di video sul suo profilo Instagram, la romana ha fatto chiarezza sul gossip che la voleva in procinto di naufragare in Honduras. Dopo aver rassicurato i fan sul suo futuro professionale, la ragazza ha fatto sapere che anche suo padre aveva ...

Irama al Festival di Sanremo - la reazione di Giulia De Lellis : Le voci di corridoio si sono rivelate fondate e Irama è uno degli artisti selezionati per il prossimo Festival di Sanremo con il brano La ragazza con il cuore di latta. L’annuncio è arrivato nel corso della prima puntata di Sanremo Giovani in onda giovedì 20 dicembre in prima serata su Rai1, nello stesso giorno in cui il cantante vincitore della diciassettesima edizione di Amici compiva gli anni. Una giornata da ricordare dunque per ...

Giulia De Lellis - la dedica per il compleanno di Irama : “Se tutti fossero come te sarebbe un mondo migliore”. Parola di Giulia De Lellis che il 20 dicembre, nel giorno del 23° compleanno di Irama, gli dedica parole d’amore sui social. Da brava fidanzata l’influencer rende il suo boyfriend il vero protagonista delle sue story per un giorno, e i fan si sciolgono davanti a cotante manifestazioni d’affetto. Sì, perché la De Lellis nel corso della giornata riserva al cantante ...