Serie B Crotone | Oddo si dimette Torna Stroppa

Video/ Crotone-Spezia - 0-3 - : highlights e gol della partita - Serie B - 18giornata - : Video Crotone-Spezia , 0-3, : highlights e gol della partita valevole per la 18giornata di Serie B. Notte fonda per la squadra di Oddo.

Serie B - Crotone e Padova verso il cambio di allenatore : Nella giornata di ieri si è disputata una giornata importante valida per il campionato di Serie B, un turno che ha regalato indicazioni anche per le zone basse della classifica. In particolar modo in grande crisi Crotone e Padova, entro le prossime ore previsti ribaltoni in panchina. L’avventura di Oddo in Calabria sembra ormai giunta al capolinea, fatale la brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro lo Spezia, pronto al suo ...