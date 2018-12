Marco Mengoni ancora in vetta alla classifica FIMI del 28 dicembre | Salmo primo tra i

FIMI Awards del 27 dicembre - da Marco Mengoni ai Thegiornalisti e Salmo : Torna l’appuntamento con i FIMI Awards del 27 dicembre dopo alcuni giorni di pausa natalizia per scoprire tutti gli album e i singoli che hanno ottenuto certificazioni per le vendite. Come già anticipato dallo stesso, Marco Mengoni in meno di un mese raggiunge il disco di platino per il suo ultimo album Atlantico; festeggiano anche i Thegiornalisti con il disco di platino per LOVE, album di inediti pubblicato lo scorso 21 settembre. Gli ...

30 anni e un Natale di platino per Marco Mengoni in attesa del tour 2019 : Il disco di platino per Marco Mengoni è arrivato a pochi giorni dal Santo Natale. Inoltre oggi, 25 dicembre, ricorre anche il suo compleanno. L'artista di Ronciglione (Viterbo) festeggia una doppia ricorrenza con oltre 50.000 copie vendute per il nuovo progetto discografico di inediti, Atlantico. Un 30° compleanno da ricordare che coincide con il giorno di Natale ma anche con una serie di primati e traguardi messi a segno dal cantante. Il ...

Buon compleanno Savino Pezzotta - Marco Mengoni… : Buon compleanno Savino Pezzotta, Marco Mengoni… …Alberto Quadrio Curzio, Hanna Schygulla, Jairzinho, Sissy Spacek, Antonio d’Alì, Vito Vattuone, Ingrid Betancourt, Cristel Carrisi, Moreno Moser, Mattia Placidi, Chiara Ianni, Elena Vestito, Andrea Basile, Samantha Zandomenichi, Ogenyi Onazi… Oggi 25 dicembre compiono gli anni tra gli altri: Marcello del Bello, ex tennista; Ubaldo Pugnaloni, ex ciclista; Emilio Raffaele Papa, storico, avvocato; ...

Disco di platino per Marco Mengoni con l’album Atlantico ancora primo in classifica : Un Natale e un compleanno da Disco di platino per Marco Mengoni che domani potrà festeggiare alla grande il suo ultimo album Atlantico, il quale ha già superato 50.000 copie vendute in meno di un mese dalla pubblicazione dopo il Disco d’oro conquistato subito dopo la prima settimana. Lo ha annunciato lui stesso su tutti i social poco fa, nonostante i FIMI Awards questa settimana ritarderanno di alcuni giorni per via delle vacanze natalizie e ...

Marco Mengoni - 30 anni con un album "Atlantico" : In Italia (e non solo,ormai) dici Marco Mengoni e immediatamente pensi a una delle popstar più affermate del Paese: sembrano lontanissimi gli anni del suo esordio, come se lui fosse sempre stato uno dei Big della musica italiana. E invece, a fare bene i conti, Mengoni è sì uno dei cantanti più influenti del panorama musicale italiano, ma tra i primati di cui può vantarsi c’è anche quello di aver costruito una carriera incredibile in meno di ...

Marco Mengoni ancora in vetta alla classifica FIMI del 21 dicembre - Anastasio primo tra i singoli : Prima delle vacanze di Natale arriva la classifica FIMI del 21 dicembre con tutti gli album, i singoli e i vinili più venduti della settimana. Per quanto riguarda gli album, al primo posto torna Marco Mengoni con il suo ultimo album di inediti Atlantico, già disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute. La scorsa settimana era passato al gradino un po’ più basso del podio per fare spazio a Laura Pausini che oggi, invece, si trova alla ...

Marco Mengoni : il live a Palazzo Madama nel nuovo video di "Hola" : ... il singolo con Tom Walker è ancora in vetta tra i brani più richiesti su iTunes ed è la canzone italiana più riconosciuta sull'applicazione Shazam , entrando anche tra le prime 100 del mondo. ' ...

Marco Mengoni tra i più shazammati del mondo - unico italiano pop in top 200 : Il successo di Atlantico travolge anche Shazam: c'è Marco Mengoni tra i più shazammati del mondo grazie alla canzone Hola (I Say), il nuovo singolo feat. Tom Walker. Nella classifica delle prime 200 canzoni shazammate nel mondo, Marco Mengoni è l'unico italiano pop presente. Occupa la posizione numero 81 con il nuovo singolo Hola (I Say), disponibile da ieri anche in solo version con il videoclip realizzato tra le sale di Palazzo Madama a ...

Marco Mengoni : «Sono io il mio peggior nemico» : Marco Mengoni è ripartito, dopo due anni di sosta ha ripreso a correre. Lo ha fatto nel cuore della notte, con uno showcase molto suggestivo che, alle 2 e trenta del mattino, dalla stazione centrale di Milano, ha inaugurato a suon di musica l’intensa maratona per il lancio di Atlantico, il nuovo album in uscita il 30 novembre con Sony Music. «Era giusto ripartire da quello che è un luogo di partenze per eccellenza, la stazione», racconta ...

Il video di Hola di Marco Mengoni a Palazzo Madama a Torino per il nuovo progetto di YouTube Music e La Blogothèque : Arriva oggi su YouTube il video di Hola di Marco Mengoni girato a Palazzo Madama a Torino. Marco è il primo artista scelto in rappresentanza dell'Italia per un esclusivo progetto in partnership con YouTube Music e diretto da La Blogothèque per la realizzazione di videoclip in luoghi del patrimonio artistico e culturale italiano. Il primo video realizzato tra le location degne di nota è quello di Hola di Marco Mengoni, solo version del singolo ...

Marco MENGONI/ Video - i duetti con i concorrenti. Fedez : "Un bellissimo battesimo del fuoco" : MARCO MENGONI ospite della finale di X Factor 2018 dove presenterà il nuovo album di inediti 'Atlantico' già in vetta alla hit parade

Marco Mengoni a X Factor in duetto con i finalisti sui suoi più grandi successi (video) : Marco Mengoni a X Factor 12, ospite della serata finale, si è esibito sul palco del Mediolanum Forum con tutti i quattro finalisti del talent show. La prima manche è stata dedicata ai duetti come ogni anno, e ogni concorrente si è esibito con Marco Mengoni in uno dei brani più famosi della carriera dell'artista. La prima ad esibirsi è stata Luna Melis sulle note di “Ti ho voluto bene veramente”, di cui il giudice di categoria Manuel ...

X Factor 2018 - finale in diretta : si parte dai duetti con Marco Mengoni : X Factor 2018 Anche X Factor 2018 è arrivato alla finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova, per l’ultima volta quest’anno, il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade al Mediolanum Forum di Assago. X Factor 2018: anticipazioni finale Dalle 21.15, in diretta su SkyUno e in chiaro su Tv8, Alessandro Cattelan conduce la finale di X Factor 2018. A contendersi la vittoria ...

Marco MENGONI/ Video - canta "Hola - I say - " con Tom Walker - X Factor 2018 - : MARCO MENGONI ospite della finale di X Factor 2018 dove presenterà il nuovo album di inediti 'Atlantico' già in vetta alla hit parade