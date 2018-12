Manovra | la protesta dei pensionati | ' Basta usarci come bancomat'

Manovra - la protesta dei familiari 'Nessuna misura per le vittime dell amianto e delle stragi' : ROMA - Nulla per le vittime dell'amianto. Nulla per quelle del terrorismo. I familiari non ci stanno e, attraverso le associazioni, attaccano la prima Manovra del governo gialloverde ormai al rush ...

Manovra - pensionati in piazza. Conte : "Protestano per pochi euro. Con la Fornero restarono in silenzio" : È partita la protesta dei pensionati contro la Manovra. Nel mirino la norma che prevede il taglio della rivalutazione delle pensioni medie, quelle, cioè, che partono da 1.500 euro lordi. I sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil hanno dato il via alla protesta in tutta Italia da oggi 28 dicembre. "Il governo - hanno affermato i segretari generali Pedretti, Bonfanti e Bellissima - usa i pensionati italiani come un bancomat. È ...

Pensionati protestano a Firenze : presidio contro la Manovra del popolo : Non è tollerabile, continueremo la protesta anche perché si è in un contesto che in economia presenta numerose criticità a partire dalle pensioni che avranno i giovani, uno dei problemi centrali del ...

Manovra - ultimo miglio con bagarre alla Camera. Pd e Forza Italia protestano in aula contro i tempi ristretti imposti dal governo : Ore 10, emiciclo di Montecitorio. Il deputato del Pd Emanuele Fiano tuona contro il presidente della Camera Roberto Fico: "Non è mai successo che si arrivasse a una terza lettura della legge di bilancio senza che si esaminassero i relativi emendamenti". È l'ultimo miglio della Manovra ed è un ultimo miglio di proteste. È un déjà-vu di quello che è successo pochi giorni fa al Senato. Le opposizioni ...

Manovra - le opposizioni protestano e alla Camera scoppia la bagarre : È bagarre nell’Aula della Camera prima che inizi l’esame della Manovra. La seduta è stata sospesa, e il presidente Roberto Fico ha convocato al conferenza dei capigruppo. I rappresentanti delle opposizioni hanno abbandonato la riunione dei capigruppo di Montecitorio, per protesta contro la decisione del presidente della Camera Roberto Fico di non c...

Manovra - commissione Camera vota mandato a relatore. Protestano le opposizioni : TRIA SBOTTA IN commissione BILANCIO: "MI AVETE MASSACRATO" - C'era stata bagarre anche nel corso dell'audizione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. "Mi avete massacrato per un'...

Manovra - nuova protesta degli Ncc a Roma : bruciano fantoccio di Di Maio e consegnano documento al Quirinale : Centinaia di Ncc sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina il settore. I lavoratori si sono riuniti in un sit-in a piazza della Repubblica, dove hanno esposto una bara avvolta in un tricolore con su scritto “la liberà assassinata dal governo del cambiamento” e poi dato fuoco a un fantoccio con le fattezze del vicepremier Luigi Di Maio. La tensione in piazza ...

Manovra : battute finali - mentre le opposizioni protestano : Oggi la Manovra sarà discussa in Commissione Bilancio, mentre già da stasera dovrebbe arrivare alla Camera. Ultime battute dunque per la tanto discussa Manovra che, a meno di imprevisti, dovrebbe essere approvata entro il 29 dicembre. Intanto le opposizioni tentano un ricorso per bloccare quella che, a loro dire, è una Manovra pericolosa e priva di legittimità. Obiettivo del governo quasi raggiunto: la Manovra stasera alla Camera La Manovra del ...

Manovra allo sprint - le opposizioni protestano e chiedono chiarimenti : Il testo oggi approda in commissione Bilancio a Montecitorio, poi il passaggio in Aula. Il governo, che porrà il voto di fiducia, punta a chiudere entro sabato per evitare l'esercizio provvisorio -

Manovra - parte la protesta - pronti a scendere in piazza Sindacati e Partito Democratico : La Manovra passa al Senato adesso manca alla Camera ma è già il momento delle proteste. Manifestazioni in piazza quelle chiamate dai Sindacati e dal PD Approvata dal Senato, con un voto di fiducia, la Manovra passa ora alla Camera il 28 dicembre. Dopo la bagarre in Aula nella notte, i vicepremier festeggiano, non senza problemi al loro interno, e opposizioni e Sindacati confederali protestano e annunciano la mobilitazione di piazza. Il Pd chiama ...

Manovra - cresce la protesta. Pd e sindacati pronti alla piazza : Ieri siamo stati in aula fino alle 3 di notte e sentire dare lezioni di buona economia e di italianità da chi ha portato l'Italia a questo disastro fa sorridere". Orgoglio Salvini - "Non siamo geni, ...

Manovra - nella notte il “sì” del Senato. Protestano le opposizioni | : Il governo ha posto il voto di fiducia sul maxi-emendamento. I sì sono stati 167, 78 i no, 3 gli astenuti.

Nella notte il sì del Senato alla Manovra. Protestano le opposizioni. Pd : “Faremo ricorso” : Il giorno della manovra in Senato è un giorno lunghissimo. Si trascina fino alla notte, quando il governo, alle due e mezza passate, incassa la fiducia: 167 sì, 78 no, 3 astenuti. «La vittoria del popolo» esultano dai banchi della maggioranza. Ma è un’approvazione sofferta, al di là dei numeri finali. La maggioranza e il governo sono costretti a co...

Nella notte il sì del Senato alla Manovra. Protestano le opposizioni : Dopo l’ennesima giornata al cardiopalma il Senato ha approvato la manovra, che dovrà tornare alla Camera per il via libero definitivo il 28 o il 29 dicembre, a poche ore dall’incubo dell’esercizio provvisorio. Il governo - in notturna - ha incassato la fiducia sul maxiemendamento che recepisce l’intesa con l’Europa, ma le opposizioni hanno battagli...