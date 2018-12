Scuola | aperte da oggi le iscrizioni con la registrazione online

gqitalia

: #NOVITÁ 2018! Sono aperte le audizioni per la Village Unplugged Band! Partecipare è gratuito ed aperto a tutti! Anc… - MusicVillageIns : #NOVITÁ 2018! Sono aperte le audizioni per la Village Unplugged Band! Partecipare è gratuito ed aperto a tutti! Anc… - fabiodip1958 : RT @GLComandini: Per Natale vi regalo la prima scuola di formazione #blockchain riconosciuta in Italia! Sarà un 2019 atomico... Aperte le… - PianMune : Mercoledì 26 dicembre SANTO STEFANO Aperte piste skilift (skipass ridotto 17 euro) Tapis roulant in quota con campo… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Al via il 27 dicembre leper l'anno scolastico 2019/20. Già dalle ore 9 sarà possibile effettuareladelle domande e ci sarà tempo fino alle 20 del 31 gennaio 2019 per l'iscrizione alle prime classi dellaprimaria e della secondaria di I e II grado. Tempi anticipati, dunque, rispetto agli anni passati quando leerano stateattorno a metà gennaio e fino ai primi di febbraio. La data di inizio – il Ministero dell'Istruzione ha inviato in novembre la circolare agli istituti - è insolita, ma il Miur spiega in un comunicato che «l’anticipo del periodo delleservirà per far partire prima la macchina delle operazioni che servono per portare in cattedra tutti i docenti a inizio anno scolastico, priorità fortemente voluta dal Ministro Marco Bussetti».Solo per lad'infanzia la domanda resta cartacea e va presentata ...