Prescrizione contributi dipendenti pubblici | slitta al 2020 | novità Inps

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Posticipata all’estensione dellaquinquennale deiper iprevista per il 1° gennaio 2019. Lo ha comunicato l’con circolare n. 117 dello scorso 11 dicembre.La proroga, si legge nel documento, si è resa necessaria a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da enti, sindacati e patronati che hanno richiesto un ulteriore anno di tempo per consentire ai datori di lavoro di completare le operazioni di verifica e l’aggiornamento dei conti assicurativi dei lavoratori.Tenuto conto delle istanze pervenute e acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro, l’ha differito il termine di decorrenza al 1° gennaioFacciamo un passo indietro per comprendere appieno la portata della circolare.Leggi anche “Pensione anticipata con ivolontari: come funziona”...