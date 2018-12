Marco Masini e Loredana Bertè ad Amici di Maria De Filippi | prime indiscrezioni sui

Anticipazioni Amici 18 : Loredana Bertè e Marco Masini possibili giudici del serale : Manca ancora un bel po' di tempo al debutto in prima serata della diciottesima edizione di Amici , ma Tvblog ha regalato una piccola anticipazione sul cast che Maria De Filippi starebbe mettendo su per il suo talent show. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, nella giuria del prossimo serale potremmo ritrovare la rientrante Loredana Bertè e la new entry Marco Masini . Bertè e Masini alla corte di Maria De Filippi? ...

I Retroscena di Blogo : Marco Masini e Loredana Bertè verso il serale di Amici 2019 : Mentre è ormai in pieno svolgimento l'edizione 2018-2019 di Amici con la messa in onda del day time e del programma del sabato pomeriggio diffuso da Canale 5 è già in moto la macchina per mettere in piedi l'edizione serale del più popolare e longevo talent show della televisione italiana. Amici 18, puntata sabato 15 dicembre 2018: Giusy eliminata, Atene perde ancora, Marco Carta ...