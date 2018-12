Governo Conte | lo spread tra racconto pubblico e consenso | M5s-Lega mantengono la fiducia

Manovra - ancora tensioni nel Governo. Da Conte richiamo all'unità : Giuseppe Conte nel teramano e Matteo Salvini a Milano: è un Natale all'insegna della solidarietà quello del governo giallo-verde. Ma a Roma, su Manovra e reddito di cittadinanza sono ancora scintille. ...

Manovra - ancora tensioni nel Governo. Da Conte richiamo all'unità : Giuseppe Conte nel teramano e Matteo Salvini a Milano: è un Natale all'insegna della solidarietà quello del governo giallo-verde. Ma a Roma, su Manovra e reddito di cittadinanza sono ancora scintille. ...

Conte blinda Governo "Lega-M5s restano uniti"/ Europee e Manovra - premier : "elettori non capirebbero rottura" : Giuseppe Conte blinda il Governo: 'Lega e M5s restano uniti, gli elettori non capirebbero la rottura'. Il premier guarda oltre Manovra ed Europee

Giuseppe Conte : “Aiutiamo la Libia a scegliere il futuro. Governo - Lega e M5S restino uniti” : Dalla lunga notte in Senato per il via libera alla manovra, al tour de force in Libia fra Tripoli, Bengasi e Tobruk. È un’antivigilia di Natale senza sosta per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Alle 21,30 quando atterra in Italia, le polemiche sui tempi di approvazione della manovra sono ancora vive. Il premier, rispondendo alle nostre d...

Governo - premier Conte : 'Lega e M5S restano uniti' : Roma, 24 dic., askanews, - 'Le forze politiche che sostengono il Governo hanno dato prova di grande responsabilità in questi primi mesi di Governo e sono certo che il lavoro proseguirà nell'interesse ...

F35 - il Governo Conte ne compra sei : Gli F35 sono sempre stati considerati inutili e addirittura anticostituzionali dal MoVimento 5 Stelle. Si sprecano gli attacchi fatti ai precedenti governi da parte dei vari Roberto Fico, Alessandro Di Battista e compagnia. Ma quando si va a governare, le cose cambiano, anzi, si scopre che non si possono cambiare come si vorrebbe e allora ci si adatta.Un po' come la Tap, che il M5S diceva che con loro al governo non si sarebbe fatta e invece ...

Manovra - accordo con Ue : Salvini - "Iva non aumenta"/ Spettro delle clausole di salvaguardia sul Governo Conte : Manovra, stop a procedura infrazione: ok UE. Ultime notizie, Conte trova l'accordo, Salvini-Di Maio 'no aumento Iva', ma ci sono clausole di salvaguardia,

Sondaggio Giuseppe Conte di Youtrend - quanto dura il Governo : il 58% degli italiani stronca il premier : quanto dura il governo? Il Sondaggio di Youtrend per la prima puntata de Il confine , approfondimento politico di Sky Tg24 diretto da Sarah Varetto , regala risultati abbastanza chiari: il 58,2% degli ...

Conte esulta e blinda il Governo : "Resterò a palazzo Chigi anche dopo le Europee" : ... il commissario per la stabilità dell'Euro Valdis Dombrovskis : ' Sono riuscito a spiegare le ragioni per le quali la terza economia dell'eurozona non poteva essere sottoposta a procedura d'...

Incentivi rinnovabili - la bozza del decreto scontenta ambientalisti e associazioni del settore idroelettrico. E divide il Governo : Dopo riunioni, passaggi in diverse commissioni e varie rielaborazioni, il ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con quello dell’Ambiente, ha presentato una nuova bozza di decreto Incentivi alle Fonti energetiche rinnovabili. Insomma fotovoltaico, geotermia e naturalmente idroelettrico. Sul tavolo politiche di sviluppo, ma anche salvaguardia del paesaggio. Elementi evidentemente complementari, ma spesso contrapposti. Proprio per ...

I leader del Governo Di Maio e Salvini contenti del lavoro svolto da Conte con Bruxelles : Di Maio e Matteo Salvini Contenti per la manovra che finalmente è stata accettata da Bruxelles “A Giuseppe Conte va il mio plauso per lo straordinario lavoro e il risultato portato a casa in Europa sulla manovra, nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini italiani. Il Presidente del Consiglio con coraggio e competenza è riuscito ad avere successo in un negoziato delicato con la Commissione Ue senza mai indietreggiare e senza tradire gli ...

Manovra - intesa Italia-Ue/ Governo - inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria : Manovra Economica, 'trovato l'accordo con Ue': Moscovici 'lavorato giorno e notte col Governo Conte' . inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria

Il Governo perde la faccia per accontentare Bruxelles : A garantire che il governo sarà pronto con gli emendamenti è il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia che promette di non 'mettere tagliole' per i tempi della Commissione e auspicando che ...

Governo Conte - nel ricorso alla fiducia peggio di Letta e Renzi : Sarà un percorso convulso, quello della manovra , che entro la fine dell'anno dovrà avere il suo via libera alla Camera e al Senato. Probabile il ricorso al voto di fiducia. Ma intanto - sulle fiducie ...