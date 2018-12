Reggio Calabria | immigrato salta nudo nel recinto delle tigri | gli amputano un braccio

Reggio Calabria - tragedia alla Vigilia : muore a 7 anni cadendo dal trattore : Una tragedia quella che colpito il comune di Bovalino , in provincia di Reggio Calabria, durante la Vigilia di Natale . Un bambino di soli 7 anni si trovava con il padre nel trattore, e probabilmente ...

Reggio Calabria - nudo dentro la gabbia delle tigri/ Felini tentano di sbranarlo : rischia di perdere un braccio : A Reggio Calabria un georgiano si è gettato dentro la gabbia delle tigri del Circo di Lidia Togni per motivi che sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Entra in una gabbia del circo a Reggio Calabria - le tigri gli staccano braccio : Si è introdotto nudo nella gabbia delle tigri di un circo che ha montato il tendone a Reggio Calabria e le belve gli hanno quasi staccato a morsi un braccio che gli è stato comunque amputato in ospedale. E' successo questa mattina, alle ore 5, nella zona Tempietto di Reggio Calabria Il protagonista è un giovane di 25 anni, georgiano. Allertati i soccorsi dagli stessi inservienti del circo, ...

Reggio Calabria - uomo nudo entra nella gabbia : le tigri gli staccano il braccio : Il 25enne georgiano era evidentemente in stato confusionale. Una volta arrivato all'ospedale si è avventato contro chiunque con le forbici in mano

Reggio Calabria - supera il recinto del Circo Lidia Togni : una tigre gli stacca un braccio : Un cittadino georgiano si è denudato, ha superato il recinto delle tigri al Circo Lidia Togni ed è stato aggredito da un felino, che quasi gli ha staccato un braccio. I medici dell'ospedale di Reggio Calabria stanno facendo il possible per salvargli l'arto dilaniato. A quanto pare, l'uomo era sotto effetto di sostanze stupefacenti.Continua a leggere

Reggio Calabria - cade da trattore guidato dal padre : muore bimbo di 7 anni : Era andato con suo padre a raccogliere la legna. Di ritorno a casa, però, è caduto dal trattore, ha battuto la testa contro un muro di cinta ed morto sul colpo. Prima di mezzogiorno, la tragedia è avvenuta nella periferia di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. A perdere la vita un bambino di 7 anni, Leonardo, che aveva approfittato del giorno di festa per accompagnare il padre in un terreno di proprietà della famiglia. L’incidente è ...

Si denuda ed entra nel recinto delle tigri : azzannato al braccio - paura a Reggio Calabria : E' grave l'uomo, di nazionalità georgiana, che è entrato nel recinto delle tigri al Circo di Lidia Togni che ora sta facendo...

Da Reggio Calabria all'Antartide : un Natale speciale per la biologa reggina Carmen Rizzo : Carmen, biologa precaria dell'Università di Messina, è stata selezionata per far parte del team in partenza per l'Antartide, il continente interamente riservato alla scienza. La giovane biologa farà ...

Reggio Calabria - bimbo di 7 anni sbalzato fuori dal trattore del padre : morto sul colpo : Un bambino di 7 anni è morto dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre. L'incidente è avvenuto alla periferia di Bovalino , Reggio Calabria, . L'uomo aveva portato il figlio con sè ed era ...

Reggio Calabria - bambino di 7 anni cade dal trattore guidato dal padre e muore : Il dramma alla periferia di Bovalino, nella provincia di Reggio Calabria. L'uomo era uscito col trattore per andare a raccogliere della legna in un terreno di sua proprietà e aveva portato con sé il figlio di sette anni. L’incidente mentre stavano rientrando a casa. Inutili i soccorsi per il piccolo.Continua a leggere

Reggio Calabria - tigre gli morde un braccio : uomo arriva a piedi ferito al pronto soccorso : Un uomo rischia di perdere un braccio dopo essere stato aggredito da una tigre. L’episodio è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. Il ferito, di origine georgiana, in stato di choc si è presentato agli ospedali Riuniti. Aveva attraversato la città con l’arto ridotto a brandelli e, appena entrato nei locali del pronto soccorso, avrebbe aggredito alcuni utenti della struttura sanitaria reggina. Sul posto sono intervenuti gli ...

Terremoto Calabria-Sicilia del 28 Dicembre 1908 : 110 anni fa il disastro che scosse Reggio e Messina : Una scossa sismica durata “appena” 37 o 40 secondi, divisa in tre fasi distinte, alle ore 5:20:27 locali pari a 7,1 della scala Richter (11° grado della scala Mercalli), seguito dopo circa cinque o dieci minuti da un maremoto le cui onde sulla costa calabrese raggiunsero un altezza massima oscillante tra i 6 e gli 11 metri circa nel tratto da Gallico Marina a Lazzaro, con un massimo all’incirca di 13 metri a Pellaro; un numero di morti stimati ...

Ance Reggio Calabria : 'Ripartiamo dalle costruzioni per rilanciare il futuro dell'area metropolitana' : ...della recente kermesse con i tour operator tedeschi dimostra che agire coralmente puntando sulle nostre eccellenze territoriali sia la strada da perseguire per il rilancio della nostra economia". Il ...

Reggio Calabria - sequestrati otto poliambulatori medici specialistici : otto poliambulatori medici specialistici, sono stati sequestrati dai carabinieri NAS di Reggio Calabria. I relativi provvedimenti sono stati emessi all'ambito di indagini che hanno accertato che le ...