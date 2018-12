Il primo Natale insieme di Magnini e Giorgia Palmas - la dolce dedica di Filippo all’ex Velina : Filippo Magnini fa una dolce dedica sui social a Giorgia Palmas per il primo Natale insieme all’ex Velina Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme da quasi un anno. L’ex Velina e l’ex nuotatore condividono una bella storia d’amore vissuta intensamente da entrambe le parti. Alla luce del sentimento che lo lega alla sarda, Magnini ha scritto una dolce dedica social alla fidanzata. “Amore mio, il nostro ...

Il primo Natale di Maradona con il nipote Diego Matias insieme in Argentina : NAPOLI. Un Natale speciale per Diego Armando Maradona che sta trascorrendo le festività natalizie in Argentina con il nipotino Diego Matias, il figlio Diego Junior e la moglie Nunzia Pennino. Il primo ...

È successo in TV - 25 dicembre 1989 : il primo Natale con Una poltrona per due in TV : Da 29 anni è un appuntamento saldo nelle tavole natalizie imbandite, non può essere natale senza Una poltrona per due. Di certo dalla sera tra il 24 e il 25 dicembre 1989 la scanzonata ed effervescente commedia diretta da John Landis è diventata un habituè del palinsesto televisivo natalizio, ma sapevate che la sua vera prima visione ha un'altra data? Ebbene sì, era il 2 aprile 1986 quando canale5 trasmette per la prima volta in assoluto ...

Natale in campo per la Serie A - domani il primo Boxing day : La Juventus a caccia dell'ennesimo record. Con due vittorie nelle ultime due gare del girone d'andata toccherebbe quota 55 punti punti, traguardo mai raggiunto da nessuno fino ad oggi - La prima volta ...

Il primo Natale a casa per Evelina ed Elisabetta - le gemelline siamesi separate a Bergamo video : Nel mondo vengono operati dai 6 agli 8 casi ogni anno. I centri più attivi sono New York e Londra. In Italia questo è il terzo caso in pochi mesi, dopo i due interventi eseguiti al Bambino Gesù di ...

Giulia De Lellis e Irama / primo Natale insieme - Karina Cascella : 'Belli e giovani. Si amano - li adoro!' : Primo Natale insieme per Giulia De Lellis e Irama. Come lo trascorreranno? Intanto Karina Cascella ammette: 'Giovani e belli. Si amano, li adoro!'

Regno Unito - primo Natale da duchessa per Meghan Markle - : Tutta l'attenzione dei media è per l'ultima arrivata nella famiglia reale, tra tradizioni, ricorrenze e pettegolezzi

Ai Musei civici di Modena a Natale - S. Stefano - primo dell'anno ed Epifania : Nel 1967-68 a Fiumalbo si svolge l'evento "Parole sui muri", dove un centinaio di artisti d'avanguardia da tutto il mondo rivestono di creatività e arte l'intero paese. Il titolo della mostra viene ...

È successo in TV - 24 dicembre 1993 : il primo Concerto di Natale in Vaticano in TV : La televisione è stata sempre vicino alle manifestazioni di solidarietà, in particolar modo sotto Natale con la settimana dedicata a Telethon. C'è un evento che da 25 anni il piccolo schermo accoglie a poche ore dal Santo Natale ed è l'ormai canonico appuntamento con il Concerto di Natale in Vaticano, istituito nel 1993.Il Concerto in Vaticano fu voluto da Giovanni Paolo II dallo stesso anno al 2005 e nuovamente dal 2016 in poi, è stato ed è ...

Ai Musei Civici di Modena a Natale - Santo Stefano - primo dell'anno ed Epifania : Nel 1967-68 a Fiumalbo si svolge l'evento "Parole sui muri", dove un centinaio di artisti d'avanguardia da tutto il mondo rivestono di creatività e arte l'intero paese. Il titolo della mostra viene ...

ARIA DI NATALE Domani tra Brolo e Gliaca - 'corso in festa' e il primo Raduno di Natale "Amici dei Camion" : A Piraino si terrà dalle ore 9:00, il primo Raduno di Natale "Amici dei Camion", mentre a Brolo dalle 16,30 alle 22,00 animazione e spettacoli sul corso. Due eventi che si intersecheranno, infatti i camion faranno capolino anche sul corso di Brolo. Qui la manifestazione nasce da un'idea dell'associazione Standing Ovation dei ...

E’ Natale ancora - in radio il primo singolo di Sabino Rossignoli : ALL MUSIC NEWS E’ Natale ancora, in radio il primo singolo di Sabino Rossignoli E’ Natale ancora è il primo lavoro discografico di Sabino Rossignoli. Una canzone interpretata dalla voce di Sonia Caputo. Un brano natalizio originale dalle atmosfere magiche che ci accompagnerà durante tutte le prossime feste. Sabino, originario pugliese, da sempre con la vena del cantautore, arriva a Milano con l’intento di realizzare il suo progetto ...

Antonella Clerici e Carlotta Mantovan - la grande commozione in diretta tv per il primo Natale senza Fabrizio Frizzi : Antonella Clerici ha dato il là alla maratona di beneficenza Telethon su Rai 1. Con tanti ospiti vip e Carlotta Mantovan al suo fianco. E non poteva mancare un commosso omaggio a Fabrizio Frizzi, ...

Gemma Galgani - per Natale un nuovo flirt : il primo bacio con Rocco : Nell'ultima puntata di 'Uomini e donne' la dama torinese ha finalmente baciato il cavalere durante un romantico ballo sulle...