Chievo in campo contro la Samp «Provarci sempre fino al 95' »

Napoli- Chievo - le formazioni : Milik fuori - Zielinski a centrocampo : Le scelte di Ancelotti e Di Carlo Le formazioni ufficiali di Napoli-Chievo . Nuovo undici titolare inedito per Ancelotti, che sorprende tutti e lascia Milik in panchina. A centrocampo , Zielinski nel doble pivote e Ounas esterno. In campo anche Karnezis, Diawara e Malcuit. Sotto, le scelte del tecnico azzurro e di Mimmo Di Carlo: Napoli: Karnezis, Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Diawara, Zielinski , Ounas; Mertens, Insigne. A disp.: ...

'Canta - Suona e Cammina' in campo prima di Napoli-Chievo : Nel corso dell'anno, inoltre, tutti prenderanno parte a spettacoli e visite guidate nei musei campani; come negli anni passati hanno Suonato alla Rotonda Diaz in occasione della visita a Napoli di ...