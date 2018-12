NBA | Boston-Philadelphia LIVE | scontro da playoff al TD Garden

Boston Celtics-Philadelphia 76ers - NBA oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : NBA Christmas Day con in programma cinque partite. Una di queste sarà anche una grande classica come Boston Celtics-Philadelphia 76ers. Una rivalità storica, che si è riaccesa lo scorso anno con una bellissima serie nelle semifinali della Eastern Conference. Anche in questa stagione le due squadre hanno come obiettivo quello di centrare il titolo di conference per poi giocarsi le Finals. Boston si affida ad un’organizzazione di squadra ...

NBA risultati : Boston travolta da Giannis - Toronto vola con Kawhi : Giannis Antetokounmpo domina il match tra i Bucks e i Celtics, trascinando la sua Milwaukee al successo al TD Garden e lasciando la squadra di coach Stevens a fare i conti con la terza sconfitta ...

NBA - risultati della notte : Giannis e Milwaukee conquistano Boston - Portland crolla in casa : Boston Celtics-Milwaukee Bucks 107-120 Era lo scontro più interessante della notte, una delle tante possibili sfide al vertice della Western Conference ed è arrivata l'ennesima conferma di un assunto ...

NBA - partite : Boston - che flop con i Suns Houston fa il record di triple : Boston Celtics-Phoenix Suns 103-111 - Brutto scivolone per i Celtics , 18-12, , che lasciano le porte del TD Garden aperte all'avanzata dei Suns , 8-24, , arrivati alla quarta vittoria consecutiva. Ma ...

NBA - risultati della notte : Golden State cade con Utah - Phoenix sorprende Boston : Utah Jazz-Golden State Warriors 108-103 Di ritorno dalla trasferta di cinque partite a Ovest, coach Steve Kerr aveva dichiarato che gli Warriors erano pronti a "fare filotto", inanellando una serie di ...

NBA - i risultati della notte : Harden show contro Memphis - Boston si ferma a Detroit : ... prima la Chicago che con Jordan e Pippen ha conquistato uno spazio nel cuore dei tifosi di tutto il mondo, e poi con la Utah resa celebre dalla coppia Stockton&Malone , o forse anche solo per la ...

NBA risultati : Giannis 44 punti - Boston non si ferma - Toronto cade a Portland : 44 punti, 14 rimbalzi e 8 assist: questi i numeri dell'ennesima gara-capolavoro di Giannis Antetokounmpo che trascina Milwaukee alla vittoria a Cleveland. I Raptors tornano ad assaggiare il sapore ...

Risultati NBA – Curry trascina Golden State - Portland ok sui Raptors : sorridono anche Boston e Indiana : La coppia Curry-Durant permette a Golden State di violare il parquet di Sacramento, vittorie anche per Miami e Denver Sessantotto punti in due, più della metà di quelli segnati alla fine della partita. Kevin Durant e Steph Curry fanno sognare Golden State, mettendo in mostra una prestazione monstre che permette ai Warriors di violare il parquet dei Sacramento Kings, costretti ad arrendersi con il punteggio di 125-130. Pronto riscatto ...

NBA - super Kyrie Irving a Washington nel finale : vince Boston all'OT : Washington Wizards-Boston Celtics 125-130 OT Una sfida non come le altre, che già alla vigilia prometteva spettacolo e intensità , visti i precedenti delle ultime stagioni, , nonostante la forbice dei ...

NBA - perché tutti parlano del rookie di Boston Robert Williams III : Il bello dell'NBA è anche questo: in una Lega piena zeppa di stelle, di campioni e talento, con 82 partite a disposizione e migliaia di minuti da riempire sul parquet, tutti possono ritagliarsi il ...

NBA - i risultati della notte : Davis ne fa 41 - ma vince Boston. Super Curry trascina Golden State : Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 116-108 La gara contro Minnesota segna il ritorno in campo per i campioni in carica di Draymond Green , ottimo con 7 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, ma è ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Dicembre) : supplementare felice per Gallinari - vincono Golden State - OKC e Boston. James batte Wade : Undici partite nella notte NBA. Terza vittoria consecutiva per i Golden State Warriors, che superano 116-108 i Minnesota Timberwolves. Dopo oltre un mese si sono rivisti in campo tutti insieme i Fab Four, visto che è rientrato ufficialmente Draymond Green, che ha messo a referto 7 punti, 7 assist e 10 rimbalzi in 29 minuti di gioco. Il migliore per i campioni in carica è stato Steph Curry, che ha messo a referto 38 punti con 7/14 da tre punti, ...

Basket - NBA : altro crollo per Houston - Boston risale spedita : NEW YORK - Serata da dimenticare per Houston nella regular-season Nba . I Rockets crollano sul parquet della Vivint Smart Home Arena, subendo una pesante sconfitta, 118-91, per mano degli Utah Jazz, ...