Calcio Giovanile | Campionato U17 Provinciale | Il Città di Nicosia la squadra da battere

La Rustica (Calcio) - il ds Sbardella : «Il settore giovanile? Bilancio molto positivo finora» : Roma – Una Promozione che naviga nelle posizioni di altissima classifica (a -1 dal Fiumicino capolista), ma non solo. La prima parte di stagione del La Rustica è stata più che positiva anche per il settore giovanile come racconta il direttore sportivo Fabio Sbardella, al quarto anno nel club capitolino e da settembre affiancato da Gianluca Mansueto. «Innanzitutto abbiamo iniziato l’annata con una categoria regionale in più rispetto alla ...