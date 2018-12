Atalanta | torniamo insieme Intervista a Cristiano Doni | il racconto di una

liberoquotidiano

(Di martedì 25 dicembre 2018), che ci fa a Bergamo: è in vacanza? Scusi, perché questa smorfia ironica? «Qui ci vivo e ci ho sempre vissuto». Ma come, non si era trasferito a Maiorca? «Queste sono le cazzate dei mass media, una delle tante dette su di me. Secondo alcuni avevo venduto tutto, secondo altri ero fuggito in Bras