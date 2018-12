Assistente vocale Smart Home | i migliori da comprare

Google Assistant - Siri - Alexa - Cortana : chi è l’Assistente vocale più bravo? Ecco i risultati di un complesso test : Smart speaker, smartphone, computer: gli assistenti digitali sono sempre più integrati con i dispositivi hi-tech e presenti in maniera pervasiva nelle nostre vite. Eppure il più delle volte li usiamo senza domandarci se siano davvero efficaci ed affidabili e non orientiamo le nostre scelte d’acquisto anche in base alle loro effettive capacità. Google Assistant, Apple Siri, Amazon Alexa, Microsoft Cortana, chi sarà il migliore? La ricerca ...

L’Assistente vocale di Google adesso può svolgere più operazioni con un solo comando : in Italia arrivano le “routine” : Ci si sveglia, si pronuncia la parola “buongiorno” e un assistente vocale ci informa sulle previsioni meteo della giornata, sui nostri impegni di lavoro, regola le luci e imposta il termostato per evitare di farci raffreddare uscendo dalle lenzuola. Non è il futuro, bensì un qualcosa che da oggi può avvenire grazie a Google Assistant e alla nuova funzionalità denominata “routine”. Assistant è l’assistente vocale di ...

Ecco Bixby : l'Assistente vocale di Samsung arriva anche in Italia : Samsung porta anche nel nostro Paese il suo assistente virtuale ricco di funzionalità ed in grado di controllare la nostra...

L’Assistente vocale di Google riuscirà a prevedere il ritardo dei voli prima delle compagnie aeree : Quante volte capita di recarsi in aeroporto in perfetto orario – magari anche in largo anticipo per effettuare i controlli di sicurezza – salvo poi essere costretti ad attese interminabili a causa del ritardo del proprio volo? Uno scenario che presto diventerà un lontano ricordo grazie all’intelligenza artificiale dell’assistente vocale di Google, chiamato Assistant, un po’ la controparte Android del SIRI targato ...

Cambia tutto con l’app Orologio per Samsung Galaxy : nuove informazioni dall’Assistente vocale : La settimana in corso ci sta regalando davvero tante novità per quanto riguarda i Samsung Galaxy, soprattutto in relazione agli utenti che sono sempre sul pezzo per quanto riguarda l'assistente vocale. Dopo avervi parlato dall'approdo sulla scena di Bixby in italiano, aspettando ovviamente che tutti i test del caso giungano al termine per poterlo installare sui vari dispositivi compatibili, oggi tocca soffermarci su una news se vogliamo ...

Recensione di Alexa Echo Dot (3ª generazione) : l’Assistente vocale di Amazon : Finalmente abbiamo messo le mani su Alexa Echo Dot (3ª generazione), l’ultimo ed il più economico assistente vocale prodotto da Amazon. La curiosità era tanta e abbiamo utilizzato tutto il tempo necessario per assillare e stressare leggi di più...

JVC presenta le nuove cuffie wireless con Assistente vocale : JVCKENWOOD Corporation presenta due nuove paia di cuffie wireless dotate di assistente vocale: si tratta delle intrauricolari HA-XC70BT, completamente wireless, e delle HA-XP50BT con archetto. L'articolo JVC presenta le nuove cuffie wireless con assistente vocale proviene da TuttoAndroid.

Molto presto un Assistente vocale Huawei nuovo di zecca? Dichiarazioni e scenari : Non è poi tanto lontano un assistente vocale targato Huawei? Alcune Dichiarazioni dai vertici dell'azienda ci indicano come sulla speciale tecnologia ci siano dei progetti in corso, pronti ad essere sfornati globalmente. Forse non tutti sanno che un'assistente vocale Huawei esiste già, eccome. Il suo nome è Xiaoyi ed opera in particolar modo con l' altoparlante intelligente chiamato AI Cube presente in madrepatria. Quello a cui starebbe ...

Sonos porta l’Assistente vocale Alexa sui suoi smart speaker : (Foto: Sonos) Anche il produttore statunitense Sonos abbraccia il mondo degli assistenti vocali e rende ancora più smart i suoi smart speaker. A partire da oggi, l’altoparlante intelligente Sonos One e la soundbar Sonos Beam riceveranno infatti un aggiornamento software che li renderà compatibili con Amazon Alexa, l’assistente vocale cloud sviluppata dal gruppo di Jeff Bezos che è recentemente sbarcata in Italia. In questo modo ai ...

Frate Indovino sbarca su Amazon Echo - l’Assistente vocale vi ricorderà onomastici e proverbi : Quando avete letto della disponibilità di Amazon Echo non vi siete emozionati? Abbiamo una notizia che potrebbe galvanizzarzi: l’assistente vocale di Amazon supporta l’Almanacco di Frate Indovino! Parliamo del calendario più famoso d’Italia, che da decenni accompagna ogni nuovo giorno con un proverbio, un consiglio, i movimenti del Sole e della Luna, e molto altro. Ebbene proprio grazie a Frate Indovino, l’assistente ...

Gli auricolari senza fili - economici e con l’Assistente vocale integrato sono in arrivo grazie ad Amazon e Qualcomm : Immaginate un paio di auricolari senza fili e con un assistente vocale integrato. Ci sono già alcuni prodotti del genere sul mercato, però costano molto. Amazon e Qualcomm – terzo produttore al mondo di processori alle spalle di Intel e Samsung – hanno deciso di unire le forze per abbattere i prezzi di questi dispositivi e renderli alla portata di tutti. In particolare, Qualcomm ha realizzato un kit di sviluppo in grado di dialogare ...

Assistente vocale Smart Home : i migliori da comprare : Passa il tempo e la tecnologia è sempre più avanzata e diventa sempre più parte della nostra vita quotidiana: non è questo il significato di Domotica? Quella branca della tecnologia sviluppata per rendere la nostra leggi di più...