Prograammazione Rai e Mediaset 24-25 dicembre | Disney | torna Biancaneve in prime time

Blastingnews

(Di lunedì 24 dicembre 2018) La programmazione natalizia delle reti Rai edi quest'anno prevede un bel po' di appuntamenti in prima serata, ma anche in day, che terranno compagnia agli spettatori durante queste giornate. In prima serata, per esempio, sulla rete ammiraglia della Tv di Stato verranno ritrasmessi i classici di animazione della, tra cuie i sette nani, ma anche Cenerentola, mentre su Canale 5 ci sarà spazio per il classico Concerto di Natale in Vaticano.I programmi tv della Vigilia di Natale: il 'concertone' su Canale 5 Partiamo dalla programmazione delle reti Rai, dove vi segnaliamo che stasera 24su Raiuno verrà trasmessa la classica Messa di Natale presieduta da Papa Francesco mentre su Raidue andrà in onda il film d'animazione Frozen - Il regno di ghiaccio.Nel pomeriggio, invece, sulla seconda rete Rai verranno trasmessi diversi film natalizi che ...