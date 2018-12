Manovra | Cgil-Cisl-Uil | pessima e recessiva | pronti a mobilitazione 

Cgil-Cisl-Uil : Manovra pessima - manifestazione a gennaio : Quella voluta dal Governo è dunque una manovra "che non qualifica la spesa, e umilia economia reale e competitività, schiaccia la centralità della buona occupazione e del lavoro nelle dinamiche di ...

Manovra : Cgil-Cisl-Uil - pessima e recessiva - manifestazione nazionale a gennaio : "Una Legge di Bilancio sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle sue aree più deboli, una prospettiva di rilancio economico e sociale . Per rispondere ad una impostazione di politica economica assolutamente sbagliata e che non recepisce le richieste della piattaforma unitaria, Cgil, Cisl e Uil sono ...

Manovra : Cgil Cisl Uil - inaccettabile rinvio assunzioni nella Pa : Comunicato stampa Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa Manovra: Cgil Cisl Uil, inaccettabile rinvio assunzioni nella Pa Su assunzioni da governo solo propaganda, pronti a mobilitazione Roma, 19 dicembre ...

Manovra : Cgil - risposte insufficienti : ANSA, - ROMA, 8 DIC - "Per far fronte al rallentamento dell'economia e per ridisegnare il futuro del Paese serve una Manovra che sia capace di ricomporre e rilanciare le politiche pubbliche finalizzate allo sviluppo sostenibile e al lavoro". Così la Cgil in ...

Manovra : Cgil - lavorare fino al parto "mina la libertà delle donne" : Un "colpo ai diritti delle donne e alle loro tutele" che va "immediatamente modificato". Così Loredana Taddei, responsabile politiche di genere della Cgil, a proposito dell'emendamento che fa "scomparire l'obbligo di astensione dal lavoro prima della nascita. Così non si garantisce la libertà alle lavoratrici, né tantomeno si tutela la salute della gestante e quella del nascituro". La proposta "mina la libertà ...