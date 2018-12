Hanno svaligiato la casa di Thiago Silva mentre giocava contro il Nantes

agi

(Di domenica 23 dicembre 2018) Non solo i tifosi tenevano d'occhio il beniamino Thiago Silva in campo con la sua squadra, il Psg,ilma anche i ladri: erano infatti in campo anche loro...ma asua. L'abitazione parigina del centrale brasiliano ieri sera è stata così svaligiata e il bottino, secondo una fonte della polizia che ha confermando la notizia dell'avvenuto furto data dal quotidiano L'Equipe, e' stimato in "diverse centinaia di migliaia di euro". Il fuoriclasse capitano del Psg abita nel 16esimo arrondissement della capitale francese. per la cronaca, il psg ha vinto 1-0 nella partita di Ligue1 disputata allo stadio Parco dei Principi.