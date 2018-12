Gli uomini calvi sono considerati più intelligenti | lo dice la scienza

Uomini e Donne gossip - Sabrina Ghio in lacrime : passerà Natale senza la fiGlia : Uomini e Donne, Sabrina Ghio passerà il Natale senza la figlia Penelope: l’ex tronista lo racconta ai fan e scoppia in lacrime sui social Sabrina Ghio a Uomini e Donne si è fatta conoscere dal pubblico della trasmissione per il suo cuore grande e la sua bontà d’animo. L’ex tronista, probabilmente anche per questo motivo, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Sabrina Ghio in lacrime: passerà Natale senza la figlia proviene ...

Uomini e Donne - pesanti accuse da una ex a Sossio : 'Anche con me voleva un fiGlio' : Sossio Aruta è uno tra i personaggi più discussi del trono over di Uomini e Donne. Il famoso predatore del parterre maschile è, attualmente, fidanzato con Ursula Bennardo. Le cose tra i due, nonostante un lungo periodo di burrasca, pare stiano migliorando, se non fosse per le interferenze da parte di alcune Donne del suo passato. In particolar modo, la sua ex Giuliana Basiello è tornata alla riscossa formulando delle accuse molto pesanti contro ...

Natale - parla nota escort 40enne : “il 24 lavoro con tanti uomini mentre le moGli preparano la cena - il 25 vengono giovani a spendere i soldi regalati dai nonni” : Simona, escort italiana di 40 anni, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Simona ha raccontato come sarà il suo Natale da escort: “Si lavora, è ovvio. Gli italiani hanno preso i soldi, quindi bisogna farsi trovare pronti. Il 24 lavorerò fino al pomeriggio e poi andrò a cena per festeggiare la Vigila e mi preparerò per il cenone. ...

Papa Francesco incontra Gli uomini e le donne della Protezione Civile italiana [GALLERY] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Gossip Uomini e Donne : Sonia PuGlisi offesa dopo il bacio con Luigi : Luigi Mastroianni e Sonia Puglisi si baciano a Uomini e Donne: è polemica Oggi a Uomini e Donne Luigi Mastroianni ha baciato Sonia Puglisi. Difatti i due, in esterna, hanno mostrato di avere feeling. E ad un certo punto si sono baciati, lasciando tutti di stucco, compresa Irene Capuano, la quale è scoppiata a piangere. Tuttavia Sonia Puglisi, in queste ultime ore, è stata bersagliata sui social da molti fan della trasmissione. Per tale ragione ...

Sonia PuGlisi - Uomini e Donne / Nuovo bacio con Luigi Mastroianni - Irene sbotta : 'Sei una mummia!' : Nuovo bacio di Sonia Puglisi con Luigi Mastroianni oggi a Uomini e Donne. Ma il tronista ammette di provare solo attrazione fisica.

Fare sesso spesso fa bene aGli uomini - ma non alle donne : Fare sesso spesso fa bene agli uomini, ma non alle donne. Lo rivela una nuova ricerca inglese che punta il dito su un’attività sessuale troppo frequente. Lo studio è stato realizzato dall’Università di Cambridge, che ha analizzato il comportamento di 5mila persone fra i 50 e gli 89 anni, analizzando il legame fra il sesso e il miglioramento della propria esistenza, con conseguenze per il benessere generale e la salute. Il risultato? ...

Internet - donne “più connesse” deGli uomini : È di 2,3 ore al giorno il tempo trascorso online dagli italiani, e sono sempre più utilizzate le App su smartphone. Per oltre 12 ore al mese si naviga in rete a caccia di contenuti di intrattenimento e mentre gli uomini lo preferiscono ai social, le donne trascorrono sui social network sei ore in più al mese. Questi in sintesi i dati principali del report di Comscore che ha fotografato i cambiamenti nella fruizione di Internet da parte degli ...

Uomini e donne - dramma per l'ex tronista Andrea Damante : che cosa Gli hanno rubato : Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne , è stato derubato. Lo ha confessato lui stesso su Instagram . Mentre si trovava a pranzo in un ristorante, con ogni probabilità a Milano , qualcuno gli ...

Se Gli uomini soffrono ricevono antidolorifici - se le donne hanno l'endometriosi devono accettarlo : E soprattutto, sottolinea Facchin, è molto pericolosa e le conseguenze si notano anche nei fatti di cronaca che spesso vedono le donne tristemente protagoniste. L'associazione della donna con il "...

Volley - i nuovi ranking europei : Italia quarta con Gli uomini - azzurre terzo dopo l’argento ai Mondiali : La CEV ha comunicato i nuovi ranking europei, le classifiche continentali basate sul rendimento delle Nazionali nelle ultime stagioni. La graduatoria prende in considerazione: gli ultimi due europei, l’ultimo Mondiale, la World League/Grand Prix 2017 (la Nations League 2018 non conta). Ci sono stati degli spostamenti nei ranking CEV di entrambi i sessi. MASCHILE – La Russia si conferma al comando con 280 punti, gli stessi della ...

Le frasi tipiche deGli uomini quando sono stanchi di una relazione : Si dice che ogni relazione abbia un inizio ed una fine già prestabilito. C’è chi dura anni e chi resiste solo pochi mesi. Le storie d’amore hanno lo stesso ciclo di vita di una azienda: ci si associa, si stipula un contratto, si parte, scoppia il boom, ci si stabilizza e, dopo un periodo di rapida discesa, si chiude. A volte la discesa e la chiusura non corrispondono alla reale fine della relazione, poiché spesso si tira alle lunghe ...

Alex MiGliorini di Uomini e Donne di nuovo innamorato? La frecciatina all’ex Alessandro D’Amico : Alex Migliorini di Uomini e Donne di nuovo fidanzato? News e poi la frecciatina all’ex fidanzato Alessandro D’Amico Chi ha seguito Alex Migliorini e Alessandro D’Amico anche dopo Uomini e Donne conoscerà già l’epilogo della loro storia d’amore. Conosciutisi al Trono Gay e usciti insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi, i due come coppia hanno avuto […] L'articolo Alex Migliorini di Uomini e Donne di ...