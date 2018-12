Spread | Borsa e grandi opere | ecco la lista che Di Maio tace Crolla la fiducia dei

Borsa - Piazza Affari sbanda dopo la decisione della Fed : il calo dello Spread non basta : Piazza Affari ha chiuso in forte ribasso una seduta caratterizzata da perdite su tutti i mercati mondiali dopo la decisione della Fed di alzare i tassi di un quarto di punto. A Milano il Ftse Mib ha ...

Stop procedura - Borsa e Spread brindano : 18.20 Piazza Affari brinda all'intesa tra Italia e Ue sulla Manovra, con lo Stop alla procedura d'infrazione. Al termine di una seduta euforica, l'indice FtseMib guadagna l'1,59% a 18.941 punti.Milano è la migliore tra le Borse europee. Bene soprattutto i titoli bancari, sostenuti dal calo dello Spread. Lo Spread tra Btp e Bund scende a 253punti base dai 269della chiusura di ieri,il rendimento giù al 2,76%. Rialzi più contenuti per gli altri ...

Ok informale dell’Ue alla manovra - ma il giudizio finale slitta a gennaio. Borsa in rialzo - giù lo Spread : Arriva il via libera “informale” da parte del collegio dei commissari europei alla manovra italiana. Moscovici e Dombrovskis presto saranno in sala stampa per spiegare la decisione. Ma secondo quanto risulta a La Stampa, oggi non ci sarà una nuova opinione sulla manovra né un nuovo rapporto sul debito. I conti si faranno a gennaio, una volta approv...

Borsa - dopo il sì alla manovra Milano apre in rialzo. Spread in calo a 255 : dopo il sì della Commissione Ue alla manovra la Borsa di Milano avanza ancora con il Ftse Mib che guadagna l'1,7% a 18.967 punti. A Piazza Affari corrono le banche in un clima positivo dopo l'accordo ...

Borsa - Milano corre per l'accordo con l'Ue sulla manovra. Spread a 250 : In rialzo i titoli delle altre piazze europee: attesa per le decisioni della Fed sui tassi d'interesse

Sull'intesa tra Governo e Ue cala lo Spread - sale la borsa : Mercati che comunque attendono di conoscere la decisione della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, sui tassi, mentre all'orizzonte diminuisce la fiducia sulla crescita dell'economia ...