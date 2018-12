Snowboardcross Cervinia 2018 | APOTEOSI Emanuel Perathoner! Rimonta pazzesca e vittoria da

Snowboardcross – Moioli show a Cervinia - primo podio stagionale per l’azzurra : Tigre Moioli, riscatto immediato: a Cervinia è terza nello Snowboardcross e conquista il primo podio stagionale Ha tirato fuori gli artigli della campionessa. Michela Moioli conquista il primo podio stagionale nella seconda gara consecutiva disputata a Cervinia chiudendo terza dietro Eva Samkova e Lindsey Jacobellis. Dopo l’eliminazione ai quarti di venerdì, dovuta a una caduta provocata da un eccesso di generosità, la bergamasca ...

LIVE Snowboardcross Cervinia 2018 in DIRETTA : Perathoner e Michela Moioli si giocano il podio in finale

LIVE Snowboardcross Cervinia 2018 in DIRETTA. Poker azzurro in semifinale : Moioli - Visentin - Sofia Belingheri e Perathoner fanno sognare!

LIVE Snowboardcross Cervinia 2018 in DIRETTA : Omar Visintin e Michela Moioli avanti tutta! Sette azzurri ai quarti!

Snowboardcross – Cancellate le qualificazioni a Cervinia : Cancellate le qualificazioni dello Snowboardcross a Cervinia: si comincia direttamente dalle batterie sia nella gara maschile che in quella femminile Cancellate le qualificazioni di Snowboardcross a Cervinia. Nel secondo appuntamento consecutivo in Val d’Aosta, gli organizzatori hanno cambiato la formula di gara: niente lotta contro il cronometro per accedere alla fase finale, sia gli uomini che la donne partono ...

Snowboardcross – Le sensazioni di Visintin dopo il podio di ieri a Cervinia : Visintin al 12simo podio in carriera: le sensazioni del campione italiano Le parole di Omar Visintin dopo il secondo posto nello Snowboardcross di apertura della stagione di Coppa del mondo a Cervinia, il dodicesimo della carriera. “Stavolta era importante rompere il ghiaccio – racconta l’altoatesino -, è stata una gara difficile con tutta questa neve fresca che ha reso la pista lentissima, c’era ...

LIVE Snowboardcross Cervinia 2018 in DIRETTA : Omar Visintin per il bis - Michela Moioli deve riscattarsi

Snowboardcross Cervinia 2018 - Omar Visintin : “È stata una gara difficile - ma ho scelto la strategia giusta. Questo è il podio della maturità” : Omar Visintin ha centrato uno splendido secondo posto a Cervinia, nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboardcross. Il 29enne altoatesino non ha deluso le aspettative, riuscendo ad approdare in finale e poi ha fatto valere la sua esperienza per gestire al meglio l’atto conclusivo e conquistare così il dodicesimo podio della carriera. Al termine della gara Visintin ha analizzato la sua prova, sottolineando le condizioni molto ...

Snowboardcross - Omar Visintin da urlo a Cervinia : l’azzurro chiude secondo dietro il tedesco Noerl : L’azzurro conquista il dodicesimo podio della sua carriera, chiudendo al secondo posto dietro il tedesco Martin Noerl Ci pensa Omar Visintin a far esultare i tifosi italiani arrivati a Cervinia per seguire la prima tappa della Coppa del mondo di Snowboardcross. L’azzurro conquista il dodicesimo podio della sua carriera, chiudendo al secondo posto dietro il tedesco Martin Noerl e confermando di essere a proprio agio su questa ...

Snowboardcross Cervinia 2018 - Omar Visintin comincia con un podio : è secondo! Subito fuori Michela Moioli : Un esordio dolce e amaro per quanto riguarda l’Italia nella Coppa del Mondo di Snowboardcross 2018-2019 che si è aperta oggi in quel di Cervinia con la prima tappa (sostituzione di quella annullata a Montafon, domani ci sarà un’altra gara sempre sulla pista tricolore). La squadra azzurra guidata da Cesare Pisoni agguanta Subito un podio con Omar Visintin, deludente però la prova a livello femminile. Successo che va al teutonico ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Omar Visintin è secondo! Michela Moioli eliminata ai quarti

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Omar Visintin in finale! Michela Moioli subito eliminata

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Michela Moioli subito eliminata - sei azzurri ancora in corsa