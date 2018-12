Chi è quel matto che va in Adighezia

Il TeneRondo - il Giappone e quel Natale trash dove 'facciamo tutti un po' più sChifo'. Marco Rondoni a Prisma : Cinque mesi all'anno in Giappone e i rimanenti ad Arezzo. La vita di Marco Rondoni è un po' quella di un nomade sempre in giro da un angolo all'altro del mondo. Nato il 24 maggio del 1976 dopo aver frequentato la scuola alberghiera ha frequentato per qualche mese l'universata 'ma mi sono reso conto che non era pane per i miei denti'. Personaggio della ...

Oroscopo - Simon and The Stars e quella spaventosa certezza : cosa accadrà (e a Chi) a gennaio 2019 : Simon & The Stars, al secolo Simone Morandi, è l'astrologo del momento. Il volto noto di Vieni da me anticipa per ora solo gennaio 2019, in attesa di snocciolare l'intero Oroscopo dell'anno che arriverà. Ecco le prime chicche. Ariete: a gennaio l’istinto ha la meglio su un’ostinata razionalità. Se

Belve (Nove) - la giornalista Annalisa Chirico : “Tra me e Montezemolo? C’è un grande affetto. Per quelle foto abbiamo avuto problemi” : “Come si dice in questi casi: c’è un affetto e un interesse reciproco?”, chiede Francesca Fagnani (conduttrice di ‘Belve’, in onda venerdì 21 dicembre alle 22,45 su Nove) alla giornalista Annalisa Chirico. “Assolutamente sì, c’è un grande affetto” ammette la firma de Il Foglio. “E’ stata contenta che sono uscite le foto?”, domanda la conduttrice. “No, non sono stata affatto contenta, quel giorno ...

Quell'analgesico Chiamato carezza : Simonetta Caminiti Il balsamo invisibile, il massaggio incantato, il segreto senza parole che, d'istinto, spesso rivolgiamo a chi amiamo. Una carezza. Semplice, bella e buona. Secondo uno studio dell'...

Rutte e quel “vaso fragile” da custodire che si Chiama Europa : Milano. Il premier dei Paesi Bassi, Mark Rutte, ha scritto una lettera agli olandesi, che è uscita martedì su una pagina pubblicitaria del quotidiano Algemeen Dagblad, e che inaugura la campagna elettorale per le prossime elezioni provinciali del paese, previste per la primavera del prossimo anno, c

Sofferenze bancarie Chiuse battono quelle aperte secondo la Banca d'Italia : La solidità delle prospettive dell'economia italiana si deduce anche da quello che è l' ammontare delle Sofferenze delle banche . Il 2017, sotto questo punto di vista, è stato un anno di svolta perchè per la prima volta il numero delle ...

Manovra - BeChis e l'inquietante verità sulle cifre : quelle che il governo non vuol dire : Solo a guardare i 7,65 miliardi di tagli imposti dalla Commissione europea al governo italiano possono raccontare quanto pesante sia stato l'effetto sulle promesse lanciate nei mesi scorsi da Lega e ...

Cartelle esattoriali : niente saldo a stralcio ma ok alla cancellazione di quelle vecChie : Il decreto fiscale, atto collegato alla legge di Bilancio che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria è stato definitivamente approvato. In esso è contenuto un importante pacchetto di interventi in aiuto di soggetti con debiti fiscali, il tutto nel contenitore cosiddetto della Pace Fiscale. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel passare da decreto a legge, cioè durante il canonico provvedimento di ...

Il 'China first' di Xi Jinping - discorso da superpotenza : 'Nessuno può dire alla Cina quello che deve fare' : Il presidente cinese ricorda i 40 anni di apertura e riforme inaugurate da Deng e promette 'un nuovo miracolo economico che impressionerà il mondo'

Ponte Morandi - “ricostruisce Fincantieri con Salini Impregilo. Il progetto è quello di Piano”. Il risChio ricorsi degli esclusi : Toccherà a Salini Impregilo, insieme a Fincantieri e Italferr, ricostruire il Ponte Morandi sulla base del progetto di Renzo Piano. Alla fine il commissario Marco Bucci ha seguito la linea più fortemente caldeggiata dal governo – in particolare dal M5s – già pochi giorni il crollo del viadotto Polcevera a Genova, nel quale morirono 43 persone. È fuori la friulana Cimolai, che si proponeva assieme all’archistar Santiago ...

Simona Halep e quel retroscena su Federer : “mi vergognavo a Chiedergli una foto - poi suo padre e Darren Cahill…” : Simona Halep svela un simpatico retroscena su Roger Federer: per la troppa vergogna, la tennista romena non è riuscita a chiedere un foto al campione svizzero Simona Halep è la regina del ranking WTA, circuito del quale è una delle tenniste più rappresentative al punto di vincere il premio come ‘tennista più amata dei fan’. Eppure Simona Halep ha svelato ai microfoni di DigiSport di essersi vergognata a chiedere una foto ad una ...

Mara Lapia racconta l'aggressione : "Quell'uomo mi ha derisa e picChiata. La gente attorno rideva" : È al vaglio della Squadra mobile di Nuoro l'episodio accaduto venerdì sera alla deputata M5S Mara Lapia, 42 anni, avvocata e e criminologa, finita al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro con una frattura costale e contusioni dopo essere stata aggredita nel parcheggio del supermercato Lidl di via don Bosco. La vittima, tornata a casa con una prognosi di 30 giorni di cure, ha raccontato all'Unione Sarda di aver ...

La Chiesa ortodossa ucraina si è staccata da quella russa e ha scelto come suo nuovo patriarca Metropolitan Epifaniy : La Chiesa ortodossa ucraina si è staccata sabato da quella russa e ha scelto il suo nuovo patriarca, il 39enne Metropolitan Epifaniy, della regione di Odessa. La spaccatura era un evento annunciato e ha ragioni più politiche che religiose, legate ai