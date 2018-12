Alessio Boni | «Se mi ingannate peggio per voi»

La compagnia del cigno - nuova fiction con Alessio Boni su Rai1 dal 7 gennaio : anticipazioni : “Un racconto di formazione epico”: sono le parole scelte dal direttore di Rai fiction Eleonora Andreatta per presentare la serie tv La compagnia del cigno, in onda su Rai1 in sei serate a partire dal 7 gennaio. La serie, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, “racconta di un gruppo di ragazzi, fra i 15 e i 18 anni, nel transito che – continua Andreatta – li prepara al futuro di fronte a due sfide: mettere alla prova il ...

La compagnia del cigno - nuova fiction con Alessio Boni su Rai1 dal 7 gennaio : anticipazioni : “Un racconto di formazione epico”: sono le parole scelte dal direttore di Rai fiction Eleonora Andreatta per presentare la serie tv La compagnia del cigno, in onda su Rai1 in sei serate a partire dal 7 gennaio. La serie, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, “racconta di un gruppo di ragazzi, fra i 15 e i 18 anni, nel transito che – continua Andreatta – li prepara al futuro di fronte a due sfide: mettere alla prova il ...

Primo spot de La Compagnia del Cigno - al via dal 7 gennaio su Rai1 con Alessio Boni e 7 giovani talenti (video) : La prima produzione originale del nuovo anno in onda su Rai1 è La Compagnia del Cigno, la serie ideata da Ivan Cotroneo e scritta con Monica Rametta (storica coppia già dietro altri successi come Tutti pazzi per amore) che debutta lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019 in prima serata con le prime due puntate. Prodotta da Indigo Film e Rai Fiction, in collaborazione con il Comune di Milano, la serie è diretta dallo stesso Cotroneo e composta da ...

Alessio Boni sul set de La Strada di Casa 2 nelle Langhe : uno strano triangolo in trasferta senza Lucrezia Lante della Rovere : Una delle serie migliori che abbiamo visto in Rai negli ultimi anni e un Alessio Boni profondo ed inedito si preparano a tornare nell'autunno del 2019 con nuovi episodi che sono in lavorazione proprio in questi mesi. Alcuni sperano che la Strada di Casa 2 possa debuttare già in primavera ma molte cose lasciano pensare che possa essere uno dei fenomeni di punta del prossimo autunno. Non ci sono notizie certe sulla programmazione mentre Alessio ...

Alessio Boni : età - altezza - peso - fidanzata : Alessio Boni è un attore italiano di grande talento, noto tanto per il suo fascino quanto per la sua riservatezza. È nato a Sarnico, nei pressi del Lago d’Iseo. Secondo di tre figli, all’età di 14 anni inizia a lavorare con il padre come piastrellista a Villongo, in provincia di Bergamo. Dopo un anno e mezzo nella Polizia di Stato, appena 20enne parte per la California, dove per sbarcare il lunario ha fatto il cameriere, il pizzaiolo, il ...