Video | Silvio Berlusconi snobba il Premier Conte

(Di giovedì 20 dicembre 2018)non sa più fare "buon viso a cattivo gioco", sarà l'età, sarà che "rosica", ma il suo odio verso il MoVimento 5 Stelle lo ha fatto diventare un gran maleducato. Come potete vedere nelqui sopra, ieri il leader di Forza Italia ha incrociato nei corridoi del Quirinale ilGiuseppe, ma non si è degnato di salutarlo., addirittura, gli dà le spalle come se fosse uno qualunque (anzi, peggio) e senza tenere conto che, invece,ricopre un'alta carica istituzionale. Lo stessoha provato ad avvicinarsi all'ex Cavaliere per salutarlo, ma anche quando una funzionaria del cerimoniale gli ha fatto notare che dietro di lui c'era il Presidente del Consiglio dei Ministri,si è limitato a dire "Ci sono loro che lavorano adesso" e non si è voltato a salutare.si è presto consolato con gli auguri e i complimenti da parte di ...