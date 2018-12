Roma | De Rossi ancora non è pronto al rientro | “serve tempo”

Roma - De Rossi : 'Non viviamo bene l'attesa per Juve. Troppe pressioni' : 'Abbiamo talmente tanta pressione ultimamente che non viviamo bene l'attesa di Juventus-Roma'. Lo ha detto Daniele De Rossi in un'intervista a Dazn. Il centrocamposta non ha ancora recuperato dall'...

Roma - Dzeko stringe i denti e ci prova per la Juve. Forfait De Rossi : La speranza di recuperare Edin Dzeko per la partita contro la Juventus di sabato sera si fa sempre più concreta. Anche oggi il bosniaco ha svolto allenamento individuale, ma domani o al massimo ...

Ralph Spacca Internet - da Romanoff a Rossi : 'Come si diventa una principessa Disney' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Verso Juventus-Roma - nel 2007 Cristiano Ronaldo fu pregato di fermarsi dai giallorossi : Sabato sera big match allo Stadium con Juventus-Roma , un'occasione per i bianconeri di allungare ulteriormente mentre i giallorossi cercando punti pesanti in trasferta. La sfida cade cade circa 11 ...

Diretta/ Roma-Genoa - risultato finale 3-2 - streaming video e tv : i giallorossi ritrovano la vittoria! : Diretta Roma-Genoa, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Roma-Genoa LIVE : rischiano ancora i giallorossi [VIDEO] : 1/83 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Roma-Genoa - le formazioni ufficiali : 3-4-3 per i giallorossi - Prandelli lancia Zukanovic : Roma-Genoa, le formazioni ufficiali – Tutto pronto per il posticipo domenicale dell’Olimpico in cui scenderanno in campo Roma e Genoa. I padroni di casa si dispongono con un 3-4-3 senza punte, gli ospiti rispondono con il consueto 3-5-2. Di Francesco sceglie Zaniolo come falso nove e lascia Schick in panchina, Prandelli sostituisce lo squalificato Criscito con Zukanovic. Roma (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; ...

Roma - Di Francesco : "Non scappo - c'è voglia di rivalsa. De Rossi convocato' : E ora non resta che vincere. Perché la Roma non ha altre alternative e perché la vittoria in casa giallorossa manca oramai dall'11 novembre scorso, più di un mese fa, quando all'Olimpico i gialloRossi ...

Roma - riecco De Rossi : allenamento con il gruppo dopo l'infortunio : Si era infortunato lo scorso 28 ottobre. Nel corso della partita contro il Napoli, al 43' del primo tempo era stato costretto a uscire dal campo per un forte dolore al ginocchio. Daniele De Rossi è ...

Kouamé Roma - i giallorossi incontrano l’agente dell’attaccante del Genoa : Kouamé Roma – Dopo la sconfitta nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League sul campo del Viktoria Plzen, in casa Roma si comincia a pensare anche sul calciomercato per sistemare la formazione di Eusebio Di Francesco che non sta passando uno dei suoi momenti più brillanti, per usare un eufemismo. E proprio per […] L'articolo Kouamé Roma, i giallorossi incontrano l’agente dell’attaccante del Genoa proviene ...

Viktoria Plzen-Roma 2-1 - giallorossi in crisi senza fine : PLZEN - Neppure il ritiro e l'aria d'Europa riescono a rianimare una Roma agonizzante che rimedia a Plzen l'ennesima figuraccia stagionale, stavolta per sua fortuna indolore ai fini della ...

Highlights Viktoria Plzen-Roma 2-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Kovarik e Chory affondano i giallorossi : Allo Štruncovy Sady Stadion la Roma di Eusebio Di Francesco perde (2-1) anche l’ultimo incontro di Champions League del gruppo G contro il Viktoria Plzen. I padroni di casa si sono imposti con merito, frutto delle marcature di Kovarik al 62′ e di Chory al 72′. A nulla è servito il momentaneo pareggio di Under al 68′. Una sconfitta ininfluente per la qualificazione ma decisamente da rimarcare per la brutta prestazione ...

Champions League - Viktoria Plzen-Roma diretta LIVE : possesso dei giallorossi : Viktoria Plzen-Roma diretta LIVE – La Roma già qualificata è attesa dalla trasferta col Plzen, ancora in gioco per il terzo posto valido per l’Europa League. Per l’ultimo match della fase a gironi di Champions League, Di Francesco opta per qualche cambio rispetto all’undici sceso in campo a Cagliari. In porta, Mirante sostituisce Olsen ed esordisce nella massima competizione europea per club. Santon e Marcano sono ...

Youth League - la Roma vince contro il Viktoria Plzen : giallorossi ai playoff : Viktoria Plzen-Roma 2-4 29' aut. Míka , R,, 34' rig. Krátký , V,, 40' Míka, V,, 41' D'Orazio, R,, 48' Riccardi, R,, 90'+2 Riccardi, R,. Missione compiuta per la Primavera della Roma, che vince in casa ...