Manovra | Di Maio e la lista delle cose fatte ecco cosa c è di vero

La propaganda di Di Maio : un foglietto a righe come la lista della spesa con le misure in Manovra : Una lista a mo' di spesa con l'elenco delle cose inserite nella legge di Bilancio. Un foglio di quaderno a righe, pieno di voci con tutte le promesse fatte e, almeno sulla carta, mantenute con il loro inserimento nella manovra seppur in alcuni casi in versione ridotta, come il ridimensionato Reddito di cittadinanza. È la foto postata sui social dal vicepremier Luigi Di Maio: "Questa è la lista delle cose che sono entrate nella ...

Manovra - Di Maio : il 2019 sarà di sicuro l'anno del cambiamento : Roma, 20 dic., askanews, - 'Questa è la lista delle cose che sono entrate nella legge di bilancio che ho letto prima in diretta, fatela vedere a chi ancora è scettico su questo Governo. Sappiate che ...

Manovra attesa in Aula per il voto Di Maio e Salvini : «L'Iva non salirà» : Quindi sono più bravi di voi a trattare?, chiede il conduttore cui risponde Di Maio: 'Sono persone che, facendo il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e degli Esteri sono più ...

Manovra al Senato. Reddito cittadinanza e 'quota 100' partono ad aprile. Di Maio-Salvini : 'Niente aumenti Iva' : Il presidente del Consiglio si intesta il successo per il via libera di Bruxelles alla Manovra: 'La procedura di infrazione avrebbe avuto un costo politico molto elevato'. Per Lega e M5S nessun ...

Manovra - Di Maio e l'elenco delle cose fatte postate su Facebook : dal reddito all'Iva : Dalla sterilizzazione dell'Iva, al reddito e pensioni di cittadinanza, da quota 100 al taglio del 30% dei premi Inail, dai 10,5 miliardi per il dissesto idrogeologico. "Questa è la lista delle cose ...

Manovra - SALVINI-DI MAIO : 'IVA NON AUMENTA'/ Accordo con Ue : Governo difende la legge di bilancio : MANOVRA, stop a procedura infrazione: ok UE. Ultime notizie, Conte trova l'Accordo, SALVINI-DI MAIO 'no aumento Iva', ma ci sono clausole di salvaguardia,

Manovra oggi al Senato. Reddito di cittadinanza e 'quota 100' partono ad aprile. Di Maio-Salvini : 'Niente aumenti dell'Iva' : Il presidente del Consiglio si intesta il successo per il via libera di Bruxelles alla Manovra: 'La procedura di infrazione avrebbe avuto un costo politico molto elevato'. Per Lega e M5S nessun ...

Manovra - Di Maio : “Legge scritta da Bruxelles? Non ci sto a questo racconto. Si sta realizzando contratto di governo” : “Non ci sto a questo racconto per cui questa legge di bilancio è stata scritta da Bruxelles“. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook. “Questa è la legge di bilancio che tiene dentro il contratto di governo, che si sta realizzando. Ai cittadini dico: parlatene, perché nessuno ce lo riconoscerà. Tutti gli altri in passato ci hanno preso per i fondelli”, rimarca il vicepremier e leader M5s, che poi ha ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Dal 1° aprile? Mi rifiuto'/ Manovra : 'Le ironie si sprecherebbero' : Reddito di cittadinanza, Di Maio: 'Dal 1° aprile? Mi rifiuto'. Manovra, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico: 'Le ironie si sprecherebbero'.

M5s - dopo la Manovra scatta la fuga grillina verso la Lega : altri 20 mollano Di Maio : Il Movimento Cinque Stelle rischia il dissanguamento per emorragia di deputati e senatori nei prossimi mesi. Pochi giorni fa, il Corriere della sera raccontava di almeno 30 grillini pronti a mandare ...

Manovra - Di Maio fa lo spaccone : ?"Risalirei sul balcone" : Luigi Di Maio non rinnega qual balcone da cui annunciò una Manovra al 2,4 per cento del rapporto deficit/Pil con reddito di cittadinanza e quota 100. Ne è passato di tempo e adesso la Manovra è al 2,04 per cento, ma il piglio sbruffone del vicepremier non è cambiato. E così ai microfoni di Radio Capital afferma: "Risalirei sul balcone anche domani. Non c'è stata la procedura d'infrazione e porto tutte le misure a casa". Poi parla della ...

Manovra - Di Maio : "Non c'è aumento Iva" : 10.09 "Non c'è un aumento dell'Iva quest'anno e non ci sarà nei prossimi anni. Come abbiamo dimezzato quest'anno le clausole le dimezzeremo nei prossimi anni". Così il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Di Maio, su Radio Capital. "Risalirei sul balcone anche domani", così come avvenne nel giorno del varo del Def in Consiglio dei ministri, ha detto il vice premier."Non c'è stata la procedura d'infrazione e porto tutte le misure a casa,sono ...

Salvini : "Contento della Manovra - non è vero che ho ceduto". E Di Maio assicura : "Niente aumento IVA" : Il giorno dopo lo scampato pericolo per la procedura d'infrazione, Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro dell'Interno, rivendica i risultati del negoziato con Bruxelles sulla manovra, sottolineando ...

Manovra - Conte : “Procedura infrazione andava evitata - ho convinto Salvini e Di Maio” : Dopo l'ok da Bruxelles alla Contestata Manovra economica voluta dal suo governo, il Premier Conte esulta: "Ho evitato l’apertura di una procedura di infrazione". "Ho temuto saltasse tutto per la dialettica bidirezionale e ho chiesto e ottenuto una linea di comunicazione più attenta" ha ammesso Conte, assicurando: "L’impianto della Manovra è rimasto però quello iniziale"Continua a leggere